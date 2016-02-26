۷ اسفند در تاریخ مشارکت مردم خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف در حاشیه شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حسینیه جماران، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دورنمای انتخابات امروز اظهار داشت: انتخابات مظهر مردم‌سالاری دینی است که یکی از مهمترین یادگارهای امام راحل (ره) و مبنای جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم ما تاکنون در صحنه انتخابات به خوبی نشان داده‌اند که همواره با وجود تمام مشکلات و فشارها، با حاکمیت متحد و متفق بوده و پشتوانه این نظام هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: همین انتخابات بود که به ما این توان را داد که با اقتدار در مذاکرات هسته‌ای حضور یابیم و تحریم‌های ظالمانه را خاتمه دهیم؛ من تردید ندارم که امروز هم مردم با حضور پرشور و پر از هوشیاری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر به دنیا نشان خواهند داد که این مردم همراه نظام و دولت هستند و از آن حمایت می‌کنند و همین بزرگترین برگ اقتدار ما در صحنه بین‌المللی خواهد بود.

ظریف افزود: من یقین دارم که روز هفتم اسفند یک برگ زرین دیگری در تاریخ مشارکت هوشمندانه و گسترده مردم ما برای ساختن فردای آنها رقم خواهد خورد.

وی همچنین درباره تاثیر برگزاری این انتخابات در مناسبات منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: هر چه حضور مردم گسترده‌تر باشد دنیا اقتدار این کشور را بیشتر احساس و درک می‌کند و متوجه می‌شود که باید با این مردم با زبان تکریم و نه با زبان فشار صحبت کند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: مردم ما این درس را این بار هم به دنیا خواهند داد.