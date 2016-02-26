اقتدار نظام اسلامی امروز به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی علیرضا رشیدیان صبح جمعه پیش از آغاز به کار شعبات اخذ رای و برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: همایش بزرگ رای مردم امروز یک بار دیگر عزت ملی ما را به جهانیان نشان خواهد داد و مردم با مشارکت خود اقتدار نظام را به نمایش خواهند گذاشت.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در استان در هیات اجرایی، نظارتی، امنیتی در خدمت مردم شریف خراسان رضوی هستند و تاکنون همه مقدمات فراهم شده است.

علیرضا رشیدیان با تبریک به رای اولی های استان اظهار گرد: تمامی مردمی که در انتخابات شرکت می کنند باید بدانند که در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان شریک هستند و امیدواریم که مردم با مشارکت در انتخابات در نظام مردم سالاری دینی نقش آفرینی با نشاطی داشته و برای آینده کشورمان نقش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در ساعت ۲ بامداد آخرین برنامه ریزی ها با ستادهای انتخاباتی شهرستان ها برقرار کردیم، تصریح کرد: به برخی از حوزه های انتخابی در سطح سرکشی خواهیم داشت.

وی با اشاره به فعالیت سه هزار و ۵۰۸ صندوق رای در سطح استان گفت: با تغییراتی که امروز صبح داشتیم آخرین فهرست ها آماده شده و به حوزه انتخابیه ارسال شده است و در حال حاضر اطلاعات ۳۹۳ نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی برای در اختیار گرفتن ۱۸ کرسی رای به حوزه انتخابیه ارسال شده است.

وی ابراز کرد: امیدواریم این رقابت انتخاباتی با رای مردم و با نظارت و بعد از پایان انتخابات رقابت ها برای ساختن ایران اسلامی و ایران توسعه یافته تبدیل شود.

وی گفت: در سطح استان چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از هشت صبح در سطح استان بنا بر قانون ۱۰ ساعت فرصت انتخابات پیش بینی شده که در صورت لزوم تمدید خواهد شد.