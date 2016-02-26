به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح جمعه و در اولین ساعات آغاز رأی گیری، با حضور در ستاد انتخابات این شهرستان از مراحل تحویل صندوق های اخذ رأی به نمایندگان فرماندار برای استقرار در شعب بازدید کرد.

فرماندار قرچک در این بازدید با اشاره به ضرورت توجه به نظم در انتخابات امروز اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید در نهایت امنیت و نظم برگزار شود.

وی افزود: مجریان انتخابات باید نهایت دقت را در فرایند برگزاری این رویداد مهم انجام و اجازه ندهند تخلفی در این زمینه صورت گیرد.

فرماندار قرچک ادامه داد: نمایندگان فرماندار در این انتخابات وظائف مهمی را برعهده داشته و به عنوان بازوی نیروهای اجرایی محسوب می شوند.

وی بیان داشت: قطعا تلاش های صورت گرفته زمینه برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را فراهم می آورد و کمک شایانی را به استحکام پایه های نظام اسلامی خواهد کرد.