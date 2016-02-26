به گزارش خبرنگار مهر،رسول زرگرپور، شامگاه پنچشنبه در آئین بهره‌برداری از سامانه هواشناسی فرودگاهی برآورد دید افقی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان هواشناسی یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین دستگاه‌های فعال در کشور است، اظهار داشت: باید توجه داشت که امروزه هواشناسی در تمام ارکان زندگی نقش دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان استان معین پایتخت در امر هواشناسی است، افزود: بر این اساس تجهیز مرکز هواشناسی به سیستم‌های پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۹۲ پیگیر راه‌اندازی سامانه هواشناسی فرودگاهی برآورد دید افقی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی بودم اضافه کرد: اهمیت این پروژه برای استان از مترو هم بیشتر بوده و پیگیری بیشتری نیز را انجام دادم.

وی همچنین به تاخیر و یا لغو پروازها اتفاق افتاده در استان طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی و به ویژه در زمستان‌ها حدود ۸۷ پرواز در فرودگاه اصفهان به دلیل بدی آب و هوا لغو شده است.

زرگرپور همچنین به ۴۰۰ ساعت تاخیر پرواز به دلیل بدی آب و هوا در فرودگاه اصفهان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز ابراز داشت: این آمار برای استان ما قابل تحمل نبود و از این رو با تامین اعتبار تا به امروز در بازه زمانی هشت ماهه این پروژه را به بهره برداری رسانده‌ایم.

وی جمع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این سیستم را حدود ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این در حالی است که این سامانه می‌تواند کمک شایانی به استان داشته باشد.

استاندار اصفهان بیشترین دلیل لغو پرواز را کم بودن دید افقی عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه دقت دید افقی خلبان از ۸۰۰ به ۵۵۰ متر می‌رسد و در بسیاری از پروازها مشکلی را نخواهیم داشت.

وی عملکرد این سامانه را در ارتقای ضریب دید و ضریب ایمنی فرودگاه و پرواز، بسیار موثر خواند و گفت: اکنون فرودگاه اصفهان با برخورداری از این سامانه در حد و اندازه فرودگاه های بزرگ دنیاست.

زرگرپور در ادامه از تمام مدیران کل دستگاه‌ها خواست تا چنانچه پروژه‌هایی نظیر این سامانه داشته باشند را معرفی کنند تا استانداری برای آنها چک سفید امضا صادر کند.