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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۵

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان:

۹۰ کاندیدا برای ۱۰ کرسی مجلس در کرمان رقابت می‌کنند/انصراف ۵۷ نفر

۹۰ کاندیدا برای ۱۰ کرسی مجلس در کرمان رقابت می‌کنند/انصراف ۵۷ نفر

کرمان - رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: با انصراف ۵۷ نفر از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۹۰ نفر برای ۱۰ کرسی مجلس در استان کرمان رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان اظهار کرد: افرادی مانند نماینده فرماندار، نماینده هیئت بازرسی استان، اعضا هیئت نظارت، یک فرد پشتیبانی کننده و نمایندگان کاندیداها در پای صندوق ها حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه در مسیر برگزاری انتخابات نمی توان احساسی برخورد کرد، افزود: مسئول و اعضا و ارکان ستاد انتخابات مشخص هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به وجود شعب به صورت مختلط در استان کرمان تصریح کرد: همچنین یک شعبه ویژه اقلیت مذهبی زرتشتی در آتشکده واقع در خیابان شهدا ایجاد شده است.

ذکااسدی گفت: در برخی شعب ایجاد شده در مساجد که احتمال حضور بالای رای دهنده شدگان پیش بینی می شد، یک شعبه ویژه خانم ها در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از وجود دو هزار و ۲۵۸ شعبه اخذ رای در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه شعب ثابت در تمامی شهرستان ها ایجاد شده است سعی بر این بود که شعب سیار کمتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: با انصراف ۵۷ نفر از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۹۰ نفر برای ۱۰ کرسی مجلس در استان کرمان رقابت می کنند.

کد مطلب 3565917

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