به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان اظهار کرد: افرادی مانند نماینده فرماندار، نماینده هیئت بازرسی استان، اعضا هیئت نظارت، یک فرد پشتیبانی کننده و نمایندگان کاندیداها در پای صندوق ها حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه در مسیر برگزاری انتخابات نمی توان احساسی برخورد کرد، افزود: مسئول و اعضا و ارکان ستاد انتخابات مشخص هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به وجود شعب به صورت مختلط در استان کرمان تصریح کرد: همچنین یک شعبه ویژه اقلیت مذهبی زرتشتی در آتشکده واقع در خیابان شهدا ایجاد شده است.

ذکااسدی گفت: در برخی شعب ایجاد شده در مساجد که احتمال حضور بالای رای دهنده شدگان پیش بینی می شد، یک شعبه ویژه خانم ها در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از وجود دو هزار و ۲۵۸ شعبه اخذ رای در استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه شعب ثابت در تمامی شهرستان ها ایجاد شده است سعی بر این بود که شعب سیار کمتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: با انصراف ۵۷ نفر از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۹۰ نفر برای ۱۰ کرسی مجلس در استان کرمان رقابت می کنند.