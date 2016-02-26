حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند درحل مشکلات منطقه موثرباشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: من از مردم خواهش می‌کنم که در انتخابات امروز حضوری جدی داشته باشند.

وی افزود: انتخاب امروز در ادامه حماسه سال ۹۲ خواهد بود و به نظرم مردم بیش از ۷۰ درصد مشارکت خواهند داشت.

عارف تاکید کرد: ملت شرایط داخلی، خارجی و منطقه‌ای ما را درک می‌کنند و ما در سال همدلی و همزبانی نیازمند حضور مردم در صحنه هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: البته در کشورهای منطقه درگیری‌هایی وجود دارد، لذا شرایط ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی که باثبات‌ترین کشور منطقه است، نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات موجب می‌شود موضع ایران در منطقه قدرتمند باشد، تصریح کرد: شرکت حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند در حل و فصل مسائل منطقه‌ای و جلوگیری از برادرکشی، نقش موثری داشته باشد.