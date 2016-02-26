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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۹

عارف در حسینیه جماران:

حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند درحل مشکلات منطقه موثرباشد

حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند درحل مشکلات منطقه موثرباشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه‌ در سال همدلی و همزبانی نیازمندحضور مردم در انتخابات هستیم، گفت: این حضور می‌تواند در حل و فصل مسائل منطقه و جلوگیری از برادرکشی نقش موثری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: من از مردم خواهش می‌کنم که در انتخابات امروز حضوری جدی داشته باشند.

وی افزود: انتخاب امروز در ادامه حماسه سال ۹۲ خواهد بود و به نظرم مردم بیش از ۷۰ درصد مشارکت خواهند داشت.

عارف تاکید کرد: ملت شرایط داخلی، خارجی و منطقه‌ای ما را درک می‌کنند و ما در سال همدلی و همزبانی نیازمند حضور مردم در صحنه هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: البته در کشورهای منطقه درگیری‌هایی وجود دارد، لذا شرایط ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی که باثبات‌ترین کشور منطقه است، نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات موجب می‌شود موضع ایران در منطقه قدرتمند باشد، تصریح کرد: شرکت حداکثری مردم در انتخابات می‌تواند در حل و فصل مسائل منطقه‌ای و جلوگیری از برادرکشی، نقش موثری داشته باشد.

کد مطلب 3565921

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