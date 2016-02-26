صندوق های سیار درشاهرود به راه افتادند/آغاز کارنمایندگان فرماندار

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، صندوق های سیار سطح شهرستان شاهرود با هدف ارائه خدمات بهتر به مناطق محروم شامل بخش طرود و خارتوران و همچنین بخش های عشایر پذیر کویر جنوب این شهرستان از غروب پنج شنبه تا کنون با حضور نمایندگان فرمانداری تحویل، و به محل های مورد نظر ارسال شد.

گزارش های حاکلی از آغاز به موقع مراحل رای گیری در روستاهای دور دست بخش طرود و روستاهای ستوه، زمان آباد، خارتوران و ... است.

نمایندگان فرماندار آغاز به کار کردند

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود با بیان اینکه از مجموع ۲۷۹شعبه اخذ رای ۵۰شعبه در میامی و ۲۲۹شعبه در شهرستان شاهرود قرار دارد، گفت: از این تعداد ۴۵شعبه به صورت سیار در مناطق روستایی مانند طرود، ستوه، بیدستان، رضاآباد، زمان آباد و خارتوران و ... ارسال شده اند.

احمد خرم با بیان اینکه صندوق های سیار اخذ رای نیمه شب گذشته در بخش هایی از روستاهای شهرستان شاهرود مستقر شده اند، ابراز داشت: همه تمهیدات برای اخذ رای از دورترین نقاط روستایی شهرستان نیز اندیشیده شده تا مردم ولایتمدار و شریف شهرستان های شاهرود و میامی، از انداختن حتی یک رای به صندوق نیز محروم نشوند همچنین نمایندگان فرماندار در همه شعب آغاز به کار رسمی انتخابات را در دستور کار دارند.

وی درباره آغاز رای گیری در شاهرود هم توضیح داد: خوشخبتانه شعبات اخذ رای در شهرستان با حضور پررنگ مردم ولایتمدار و شهید پرور این خطه از ساعات نخستین روز هفتم اسنفدماه، بوی حماسه به خود گرفته است.

بانوان ۱۳شعبه در شاهرود دارند

نکته قابل توجه در انتخابات امروز، آن است که مانند سنوات پیشین، برای بانوان شهرستان شاهرود ۱۳ شعبه در نظر گرفته‌شده که سه شعبه آن در بخش بسطام مشغول به فعالیت است.

همچنین تعداد شعبه‌های اخذ رأی بخش بسطام ۴۹ شعبه، بیارجمند ۱۸ شعبه و بخش مرکزی ۲۰ شعبه پیش‌بینی‌شده است در شهر شاهرود نیز ۱۴۲ شعبه در روز انتخابات آماده اخذ رأی از مردم خواهند بود.

اخذ رأی از شرکت‌کنندگان به‌صورت تعرفه‌های مستطیل شکل و به‌صورت مخفی است همچنین تعرفه‌های رأی فقط با درج نام و نام خانوادگی نامزد موردنظر به صندوق ریخته می‌شوند و هیچ کدی به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تخصیص نیافته است.