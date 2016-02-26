۱۷۴ شعبه اخذ رأی برای مردم ورامین پیش بینی شده است

فرامرز تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه انتخابات در شهرستان ورامین اظهار داشت: حوزه انتخابیه ورامین شامل شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک دارای یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

رییس ستاد انتخابات شهرستان ورامین افزود: برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ۱۷۴ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: تلاش شده تا شعبه های اخذ رأی به گونه ای ساماندهی شود که مردم شهرستان ورامین در انتخابات به آسانی آرای خود را به صندوق بیاندازند.

تاجیک متذکر شد: ستاد انتخابات شهرستان ورامین نیز آمادگی دارند تا مردم و شهروندان ورامینی هر گونه مشکلی را به این ستاد منتقل کنند.

وی بیان داشت: تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه ورامین اندیشیده شده است و امیدوارم حماسه بزرگ هفتم اسفندماه بتواند به اعتلای نظام اسلامی کمک شایانی را کند.