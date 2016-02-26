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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۸

نماینده ولی فقیه در لرستان رای خود را به صندوق انداخت

نماینده ولی فقیه در لرستان رای خود را به صندوق انداخت

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در هنرستان آفرینش رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات مهر تاییدی بر نظام اسلامی و پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه یقینا مردم با بصیرت، آگاه و مسئولیت پذیر ما در برابر مسئولیتی که احساس می کنند سعی می کنند در اولین لحظات رای گیری در شعب اخذ رای حاضر باشند و تکلیف خودشان را ادا کنند گفت: این رای مردم نشانه ایستادگی و وفاداری مردم است.

نمانیده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم می خواهند بگویند بعد از ۳۷ سال بر آرمانهای امام و شهیدان ایستاده و وفادار به نظام، ولایت ور هبری هستند گفت: امسال از سوی رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده و این حضور باشکوه مردم جلوه ای از همدلی و همزبانی مردم برای پیشرفت کشور است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دشمنان سعی و تلاش کردند مردم را مایوس کنند و تبلیغات روانی انجام دادند گفت: ولی مردم با حضور به هنگام و به موقع در صحنه عملا به دشمن پاسخ می دهند و ثابت می کنند مملکت و نظام متعلق به خودشان بوده و رای خود را به نظام می دهند.

وی بیان داشت: اگر به خوبی به نظرات مردم توجه کنیم همیشه مردم ما برخلاف نظر دشمن و آمریکا عمل کرده اند و در این انتخابات هم مردم ما برخلاف نظر آنها عمل می کنند چرا که اراده دشمن اراده شیطانی است و اراده مردم ما الهی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: مردم فرصت را مغتنم بشمارند و هرچه سریع تر پای صندوق رای حضور پیدا کنند و فرد اصلح را انتخاب کنند تا مجلسی مومن، معتقد و مقاوم داشته باشیم.

کد مطلب 3565929

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