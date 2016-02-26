عزم راسخ مردم شهرضا برای ثبت حماسه ای ماندگار در تاریخ این دیار

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه شهرضا بار دیگر با حضور پرشور و تاریخی خود در نخسیتن ساعات اخذ آرا همگام با دیگر هموطنان ایستادگی و مقاومت خود در مسیر صیانت از آرمان های اصیل امام خمینی(ره) و رهبری را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.

حضور چشم گیر رای اولی ها در شهرضا که بنابر آمار و اطلاعات موجود تعداد آنها در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بالغ بر چهار هزار نفر اعلام شده است در ساعات ابتدایی اخذ آرا حکایت از شور و شوق این افراد برای خلق نخستین حضور مقتدرانه پس از بلوغ سیاسی در میدان عمل به شمار می رود.

تعداد شعبه های اخذ رای در شهرضا بنابر اعلام فرمانداری شهرستان تعداد ۹۵ صندوق است که به لحاظ جغرافیایی و دسترسی، تمامی نقاط شهری و روستایی به مناسب ترین شکل ممکن امکان دسترسی به محل صندوق های اخذ رای را دارند.

آمار واجدین شرایط حضور در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در شهرستان شهرضا تعداد ۱۱۸ هزار نفر است.

گفتنی است که از حوره انتخابیه شهرضا و دهاقان یک نماینده به عنوان منتخب مردم این دو شهرستان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.