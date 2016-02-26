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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۶

رئیس ستاد انتخابات استان همدان عنوان کرد:

توزیع سه میلیون و ۳۳۰ هزار برگه تعرفه رای در همدان

توزیع سه میلیون و ۳۳۰ هزار برگه تعرفه رای در همدان

همدان - رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: سه میلیون و ۳۳۰ هزار برگه تعرفه رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در حوزه های انتخابیه استان همدان توزیع شده است.

ابراهیم الهی تبار در گفتگو با مهر اظهار داشت: یک‌میلیون و ۴۴۱ هزار و ۹۷۶ نفر در استان همدان واجد شرایط رأی‌دادن هستند.

الهی تبار اضافه کرد: درصد واجدین شرایط آقا و خانم در استان همدان ۵۰ به ۵۰ است و ۷۵ درصد جمعیت استان همدان واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی گفت: شهرستان همدان با ۵۴۴ هزار و ۵۲۲ نفر بیشترین و فامنین با ۳۲ هزار و ۹۶۲ نفر کمترین واجدان شرایط را دارد و تعداد زنان و مردان واجد شرایط نیز برابر است.

الهی تبار تعداد شعب اخذ رأی را هزار و ۲۶۱ شعبه اعلام کرد و گفت: میزان شعب اخذ رأی در استان همدان نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش‌یافته است،

وی افزود: اضافه کرد: ۵۰۴ شعبه شهری شامل۵۰ شعبه سیار و ۴۵۴ شعبه ثابت و ۷۵۷ شعبه روستایی شامل ۲۹۳ شعبه سیار و ۴۶۴ شعبه ثابت برای انتخابات در استان همدان در نظر گرفته‌شده است.

کد مطلب 3565931

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