مردم به کاندیدایی رای دهند که پیرو ارزش های دینی باشند

حجت الاسلام جعفر رحیمی صبح جمعه در حاشیه به صندق انداختن رای خود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز دو عبادت بزرگ نماز جمعه و انتخابات را داریم.

وی اظهار کرد: نماز جمعه مسئله عبادی بوده و انتخابات مسئله سیاسی است که این انتخاب باید در نهایت درایت و با بصیرت انجام شود.

امام جمعه ابهر، گفت: مردم زنجان مردمی پیشتاز در همه عرصه ها بودند و همیشه حمایت خود را از انقلاب به دشمنان نشان دادند، امروز هم باید با حضور پرشور خود در پای صندوق حماسه سیاسی خود را به رخ دشمن بکشند.

حجت الاسلام رحیمی تاکید کرد: همه اقشار مختلف جامعه باید امروز در این انتخاب سرنوشت ساز شرکت کرده و نماینده اصلح را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه روز انتخابات روز بزرگی است، گفت: انتخابات یک تکلیف و حق است و همه باید به تکلیف شرعی خود عمل کنند.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: مردم باید به کاندیدایی رای بدهند که تابع محض دین باشد پیرو ارزش های دینی بوده و اهل دل باشد.

وی ابراز کرد: مردم در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه خوبی برای انقلاب بودند و امروز هم باید این امر مهم محقق شود.

حجت الاسلام رحیمی گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری ما مجلسی می خواهیم که دین مدار باشد و در اجرای عدالت قاطعانه عمل کند و در این راستا مردم باید دقت نظر لازم را در انتخاب کاندیدای اصلح را داشته باشند.