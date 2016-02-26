به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان زنجان با ۸۸ نفر به ایستگاه هفت اسفند رسید تا بار دیگر مردان و زنان دیار شور و شعور حسینی حماسه‌ای بزرگ از حضور در صحنه را خلق کنند. امروز روز باهم بودن است برای اقتدار و عزت، روز یکپارچگی و وحدت برای رسیدن به اقتدار و عزت پایدار تا همه و همه در «نه» گفتن به زیادی خواهی و نفوذ استکبار سهیم باشند.

من، او، شما همه و همه در یک قالب معنا می‌گیریم، سطر به سطر ۳۷ سال ایستادگی و اقتدار ملت ایرانت در کنار هم بودن و وفادار بودن خلاصه می‌شود، سطرح های که تفسیرش با خون هزاران و هزاران قهرمان این سرزمینی خودنمایی می‌کند.

امروز همه احزاب و جناح ها در یک صفحه ایستاده در کنار هم روبه افق اقتدار و عزت ایران اسلامی، آمده اند تا بگویند که ایرانی هستند و اختلاف سلیقه سیاسی خللی در وفاداریشان به‌ن ظام وارد نمی کند.

اینک واژه‌ها تفسیر ایستادگی را در قاب حضور ۷ اسفند تفسیر می‌شود، تفسیری از جنس ولایتمداری و عزت، تفسیری از باهم بودن و یک صدا «نه» گفتن به نفوذ استکبار.

مردم استان زنجان امروز بار دیگر پای صندوق‌های رأی آمده اند تا ثابت کنند فارغ از رنگ‌ها و گروه بندی های سیاسی برای عزت و اقتدار ایران اسلامی وارد صحنه انتخاب می شوند تا خالق حماسه‌ای دیگر باشند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان گفت: با انصراف دو کاندیدای دیگر طی روز جاری ۱۷ کاندیدا در ابهر و خرمدره و سلطانیه، ۱۶ کاندیدا در خدابنده، ۳۹ کاندیدا در زنجان و طارم و ۱۶کاندیدا در ماه‌نشان و ایجرود به رقابت می‌پردازند.

بهروز مهدوی افزود: از جمعیت یک میلیون و ۷۴هزاری نفری زنجان،۷۷۵ هزار و ۸۲۰ نفر واجد شرایط لازم برای رأی دادن هستند که از این تعداد ۴۲ هزار و ۳۳۷ نفر رأی اولی‌ها هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان، گفت: از ۷۳۷ شعبه اخذ رأی، ۴۱۵ ثابت و ۳۲۲ شعبه سیار است.

مهدوی تأکید کرد: در ۸ شهرستان، ۲۱ شهر،۱۷ بخش، و ۹۳۵ روستا انتخابات برگزار می‌شود.

وی افزود: برای برگزاری این دو انتخابات بسیار مهم ۱۰ هزار نفر عوامل اجرایی همکاری دارند و انتخابات همزمان با سراسر کشور از ۸ صبح آغاز و تا ۱۸ عصر ادامه دارد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان تصریح کرد: صندوق مجلس خبرگان رهبری قرمز و مجلس شورای اسلامی آبی است.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان در استان زنجان نیز با بیان اینکه ملت ایران همیشه در صحنه حاضر بودند و به دفاع از آرمان‌های نظام پرداخته‌اند گفت: مردم زنجان همواره در انتخابات مختلف در صحنه بوده و حماسه خلق کردند.

مهدی بیگ محمدی با اشاره به توطئه‌های دشمنان ۳۷ سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن از ماه‌ها قبل برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ایران و سوق دادن این انتخابات به سمت اهداف و نقشه‌های شوم خود نقشه کشیده است ولی ملت بزرگ ایران با حضور قاطعانه خود همه آنها را با شکست مواجه کرده است.

همچنین دبیر کل حزب اراده ملت ایران بابیان اینکه مردم با حضور حداکثری خود حماسه‌ای بزرگ را خلق خواهند کرد و گفت: مردم با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای دیگر خواهند کرد و اعتباری بیشتر برای اعتلای کشور و تأمین منافع ملی خلق خواهند کرد.

احمد حکیمی پور با تأکید بر اینکه اولویت اصلاح‌طلبان ابتدا منافع ملی و مصالح کشور و نظام است افزود: اصلاح‌طلبان به چیزی جز منافع ملی و صالح ملی و امنیت و آرامش و تأمین آینده کشور به چیزی دیگر نمی‌اندیشند.

یک استاد دانشگاه نیز که برای انداختن رأی به شعبه ۷۲ مراجعه کرده است با تأکید بر اینکه مردم ایران هرگز صحنه انتخاب برای سرنوشت خود را ترک نخواهند کرد و با تمام توان در این زمینه فعالانه درصحنه حاضر خواهند بود گفت: ملت ایران مقتدر و عزتمند باوجود همه مشکلات و مسائل پای ارزش‌ها و آرمان خود ایستاده است.

احمد محمدی افزود: آنچه که ملت ایران درصحنه انتخابات آن را به عینه نشان داده تبعیت از ولایت فقیه و حساسیت به آینده کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

یک شهروند زنجان هم با اشاره به حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی گفت: مردم زنجان همانند سایر انتخابات درصحنه حاضر خواهند بود.