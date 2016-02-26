ارومیه رنگ حماسه گرفت/رقابت تنگاتنگ ۱۳۷ نامزد انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات، از اولین دقایق آغاز کار رای گیری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین خبرگان رهبری مردم مرزدار و انقلابی ارومیه همپای سراسر کشور با حضور پرشور در پای صندوق های رای آماده خلق حماسه دیگری هستند.

با وجود اینکه دقایقی بیشتر از آغاز رای گیری نگذشته اما مردم این دیار زن و مرد، پیر و جوان در صفوف طویل و بهم فشرده آماده اند در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان سهیم شوند.

طبق قانون انتخابات، این فرایند تا ساعت شش بعد از ظهر به مدت ۱۰ ساعت در سراسر کشور انجام می گیرد و تداوم و تمدیبد آن به حضور پرشور مردم و تصمیم وزارت کشور بستگی دارد.

تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در آذربایجان غربی به ۱۳۷ نفر رسید

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با پایان رسمی مهلت ثبت نام کاندیداها، در آذربایجان غربی ۴۴۴ نفر در حوزه های انتخابیه ۹ گانه برای داوطلبی حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد، ۱۷۲ نفر تایید صلاحیت نهایی شدند که بر اساس انصراف ۳۵ تن از نامزدها امروز ۱۳۷ نفر در استان با هم رقابت می کنند.

عیلرضا رادفر در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: از این تعداد ۱۰ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند در حالی که در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد بانوان شرکت کننده تنها یک نفر بود که نشان از افزایش ۱۰ برابری است.

رادفر با بیان اینکه از جمعیت بیش از سه میلیون نفری دو میلیون و ۲۹۶ هزار و ۵۹۱ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند عنوان کرد: از این تعداد واجد شرایط رأی نیز ۱۴۱ هزار رأی اولی به پای صندوق‌های رأی رفته و در سرنوشت سیاسی کشور سهیم خواهند شد.

۱۴۱ هزار رأی اولی پای صندوق‌های رأی می‌روند

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی همچنین به تعداد شعبات اخذ رأی اشاره کرد و گفت: ۱۹۹۰ شعبه اخذ رأی در استان پیش بینی شده است که از این تعداد ۱۱۴۸ به صورت ثابت و ۸۴۲ صندوق سیار هستند و ۸۶۶ صندوق شهری و ۱۱۲۲ صندوق اخذ رأی روستایی است.

رادفر با بیان اینکه همه امکانات و اقدامات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است اضافه کرد: دستگاه‌های ذیربط با شناسایی نقاط مشکل دار در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات و باز بودن راه‌های ارتباطی بین شعبات اخذ رأی با اقدامات عاجل در مرتفع کردن مسائل گام برداشته و استان از هر حیث آمادگی کامل برای حضور حداکثری مردم در روز انتخابات را دارد.

وی با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی گفت: زمینه‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شده و تمامی نهادهای مسئول با کمک خود مردم تلاش کنند مقدمات حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را هرچه بیشتر فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه همه امکانات و اقدامات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است، گفت: این استان از هر لحاظ آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم را دارد.

۳۰ هزار در آذربایجان در امر برگزاری انتخابات مشارکت می‌کنند

رادفر در خصوص تعداد عوامل اجرایی انتخابات در استان نیز گفت: ۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می‌کنند.

از استان آذربایجان غربی ۱۲ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد که سهم ارومیه سه نماینده، میاندوآب، شاهین دژ، تکاب دو نماینده و سهم هر کدام از حوزه‌های انتخابیه هفت گانه ماکو، شوط، پلدشت، چالدران ـ خوی، چایپاره ـ سلماس ـ نقده، اشنویه ـ مهاباد ـ بوکان و پیرانشر، سردشت یک نماینده است.

شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان‌های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.

جمعیت استان بر اساس آخرین آمار سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر و تعداد واجدان شرایط رای دادن در آذربایجان غربی نیز دو میلیون و ۲۹۹ هزار نفر اعلام شده است.