آثار تبلیغاتی نامزدهادر شعب اخذ رای،امحاء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور شانزدهیم اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند ، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد .

لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت امحاء شود . همچنین اگر در طول زمان رأی گیری َآثار تبلیغاتی از رأی دهندگان در شعبه باقی بماند ، آنها را نیز امحاء نمایند.