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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۴

اطلاعیه شماره ۱۶ ستاد انتخابات کشور؛

آثار تبلیغاتی نامزدهادر شعب اخذ رای،امحاء می شود

آثار تبلیغاتی نامزدهادر شعب اخذ رای،امحاء می شود

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد:کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور شانزدهیم اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی می رساند ، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد .

لذا در صورت مشاهده لازم است به سرعت امحاء شود . همچنین اگر در طول زمان رأی گیری َآثار تبلیغاتی از رأی دهندگان در شعبه باقی بماند ، آنها را نیز امحاء نمایند.

کد مطلب 3565938

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