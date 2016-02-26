حضور پرشور مردم گیلان پای صندوق های رای/ حماسه ای دیگر در راه است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: رای گیری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح جمعه در هوای بهاری شهرها و روستاهای گیلان آغاز شده است. از نخستین ساعت رای گیری، شهروندان ساکن رشت در پای صندوق های رای حاضر شدند تابا حضور در این انتخابات، مهر تایید دیگری بر تعهد به آرمان های انقلاب اسلامی و خون شهدا بزنند.

رئیس ستاد انتخابات استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو هزار و ۵۰۸ شعبه‌ اخذ رأی در سراسر استان برای انتخابات امروز مهیا شده است اظهار کرد: همه شعب انتخاباتی در استان گیلان از ساعت ۸ صبح امروز جمعه همزمان با سراسر کشور کار خود را اغاز کرده اند.

محمد احمدی پور افزود: با توجه به اینکه ۱۰ ساعت برای اخذ رای گیری پیش بینی شده است انتظار داریم که مردم گیلان برای حضور در شعبه ها پیش از ساعات پایانی مراجعه کنند اما در صورت ابلاغ از وزارت کشور، ساعات رای گیری افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به مشارکت ۴۰ هزار نفر برای برگزاری انتخابات در گیلان گفت: ۴۰ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، امنیتی و حفاظتی برای برگزاری انتخابات امروز مشغول به خدمت هستند.

احمدی پور با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی در سراسر حوزه های انتخابی تصریح کرد: امسال در کنار ستاد انتخابات، ستاد امنیت انتخابات نیز تشکیل شده که همراه شورای تامین، وظیفه امنیت انتخابات را بر عهده دارد و دو هزار و ۵۰۸ بازرس در شعبه‌های اخذ رأی حضور دارند.

وی ادامه داد: همچین شش هزار نفر از سوی شورای نگهبان و هیات نظارت، به عنوان ناظر در صندوق‌های اخذ رأی حاضر هستند ضمن آنکه حدود هشت هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی نیز تامین کننده امنیت صندوق‌ها هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان با تاکبد بر اینکه جلوی بروز هرگونه تخلف انتخاباتی گرفته شده است، از استقرار دستگاه تشخیص هویت در شعب اخذ رأی خبر داد و افزود: برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی، دستگاه تشخیص هویت در شعب اخذ رای مستقر شده تا امکان انجام هرگونه تخلف از افراد گرفته شود.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان گیلان تعداد واجدین شرایط برای شرکت در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان در گیلان را یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۷۰ نفر است که از این تعداد، ۷۸ هزار نفر رأی اولی‌اند.

وی یادآور شد: واجدین شرایط شرکت در انتخابات، می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن به شعبه های اخذ آرا مراجعه کنند.

استان گیلان با جمعیتی قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۳ نماینده در بهارستان و ۴ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.