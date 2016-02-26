به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ساعت هشت صبح انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کشور آغاز شده، در بعضی شعب اخذ رای در ایلام مردم قبل از آغاز رسمی رای گیری در محل شعب حضور یافته بودند.

از دقایق آغازین رای گیری پیر و جوان، زن و مرد، رأی اولی، همه و همه آمده اند تا ایستادگی خود بر اصول و ارزش‌های انقلابی اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

مردم این خطه از ایران اسلامی که همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته اند امروز هم حماسه ای دیگر رقم خواهند زد و ثابت می کنند که ایرانی همیشه پای منافع ملی و ارزشهای دینی و انقلابی خود ایستاده است.

یکی از شهروندان ایلامی به حضور زودهنگام خود در انتخابات اشاره کرد و گفت: حضور پرشور مردم ساعات اولیه انتخابات نشانه متعهد بودن و همیشه در صحنه بودن مردم است.

زینب عباسی افزود: حضور پیر و جوان، زن و مرد، مادران کودک به بغل و رأی اولی ها در صف های انتظار شعب اخذ رأی استان ایلام، حال و هوایی حماسی به انتخابات استان داده است.

علی سلیمانی نیز از دیگر شهروندان ایلامی اظهار داشت: مردم ایلام همزمان با مردم سراسر کشور در دقایق اولیه آغاز رای گیری، صف های طولانی در شعب اخذ رأی تشکیل داده اند.

وی افزود: کار رای گیری راس ساعت هشت صبح امروز همزمان با سراسر کشور در شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه ایلام آغاز شده است و مردم با انداختن رای خود در صندوق ها به وظیفه دینی و ملی خود عمل می کنند.

گفتنی است، استان ایلام با ۵۹۰ هزار نفر جمعیت که از این تعداد ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رای هستند دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دو کرسی حوزه انتخابیه ایلام و یک کرسی حوزه انتخابیه دهلران) و همچنین یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

در دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران در مجموع ۵۳۱ شعبه اخذ رای ثابت و سیار برای جمع آوری آرای مردم این حوزه ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده که در هر شعبه یک صندوق ویژه آرای مجلس خبرگان رهبری و یک صندوق ویژه آرای مجلس شورای اسلامی است.

۳۸ نامزد تایید صلاحیت شده شامل ۳۱ نفر در حوزه انتخابیه ایلام، چرداول، ایوان، مهران، ملکشاهی و سیروان و هفت نفر در حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره برای کسب سه کرسی نمایندگی مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی و دو نامزد نیز برای کسب یک کرسی نمایندگی مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با هم رقابت می کنند.