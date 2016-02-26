نماینده ولی فقیه در استان کرمان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه با حضور در مسجد امام خمینی (ره) کرمان رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چندین هزار نفر برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مشغول تلاش و فعالیت هستند.

آیت الله جعفری انتخابات را متعلق به مردم دانست و افزود: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در همه دوره ها شاهد برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم بوده ایم.

وی عنوان کرد: هر کاندیدایی که در این انتخابات برنده یا بازنده شود در نهایت این مردم هستند که برنده انتخابات خواهند بود.

امام جمعه کرمان گفت: انشالله امروز حماسه ای توسط ملت ایران رقم خواهد خورد که در طول ۳۶ سال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان عنوان کرد: تقاضای بنده از مسئولین امر این است که ساز و کاری فراهم کنند که مردم بتوانند با سهولت بیشتر در انتخابات شرکت کرده و رای خود را به صندوق بیاندازند.

آیت الله جعفری عنوان کرد: از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات که در سطح استان در حال تلاش هستند تشکر می کنم.