رای دادن مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی صبح جمعه در حاشیه حضور پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران تاکید کرد: هر یک برگ رای مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است.

وی ادامه داد: در مقابل هر فردی که یک برگ رای به درون صندوق ها می اندازد دشمنان احساس ناامیدی بیشتر می کنند که در طول سالهای متمادی نتوانستند ضربه ای به نظام بزنند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه رای دادن به عنوان یک حق برای همگان است، گفت: هرکس از این حق خود استفاده نکند، خسارت وارد کرده است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: برای انجام کار خیر باید از یکدیگر سبقت گرفت به همین دلیل مردم برای حضور پای صندوق های رای در ساعات اولیه حاضر شوند.