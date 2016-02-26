  1. استانها
  2. فارس
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۷

آیت الله ایمانی:

رای دادن مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است

رای دادن مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است

شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: هربرگ رای مانند شلیک تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی صبح جمعه در حاشیه حضور پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران تاکید کرد: هر یک برگ رای مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است.

وی ادامه داد: در مقابل هر فردی که یک برگ رای به درون صندوق ها می اندازد دشمنان احساس ناامیدی بیشتر می کنند که در طول سالهای متمادی نتوانستند ضربه ای به نظام بزنند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه رای دادن به عنوان یک حق برای همگان است، گفت: هرکس از این حق خود استفاده نکند، خسارت وارد کرده است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: برای انجام کار خیر باید از یکدیگر سبقت گرفت به همین دلیل مردم برای حضور پای صندوق های رای در ساعات اولیه حاضر شوند.

کد مطلب 3565948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها