استاندار یزد رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی صبح امروز پس از اینکه رای خود را به صندوق انداخت در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات گرچه حائز اهمیت است اما حضور حداکثری مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است و از نظر من، پیروز واقعی این انتخابات، مردم هستند.

میرمحمدی عنوان کرد: رای دادن یک تکلیف و وظیفه است که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید ویژه داشتند بنابراین شایسته است که مردم تکلیف خود را اول وقت ادا کنند.

استاندار یزد با بیان اینکه مردم به بلوغ سیاسی رسیده اند و اهمیت انتخابات را به ویژه در این دوره درک می کنند، بیان کرد: مردم اهمیت انتخابات را به خوبی درک کرده اند که حتی قبل از ساعت هشت صبح و قبل از آغاز زمان رای گیری، در شعب اخذ رای حاضر شده‌اند و اکنون در دقایق اولیه رای گیری، چنین صف‌های طولانی در شعب اخذ رای بسته شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده از چند ماه پیش در ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: نتیجه این تلاش‌ها، حضور پرشور مردم در انتخابات است و ما نیز تلاش کرده ایم با انتخاب افراد با تجربه و امین، امانتدار رای مردم باشیم.

استاندار یزد برای انداختن رای در صف مردم ایستاد و این اقدام را حرکت در مسیر فرهنگ سازی برای انضباط و قانونمداری دانست.