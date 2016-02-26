احتمال انصراف تعدادی از کاندیداهای مجلس آذربایجان شرقی وجود دارد

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: امروز همه شعب اخذ رای در استان آماده دریافت رای مردم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند.

وی ادامه داد: رای گیری از هشت صبح تا شش عصر ادامه یافته و در صورت نیاز تمدید خواهد شد که البته از مردم می خواهیم در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند چرا که در ساعات پایانی شاهد ازدحام جمعیت خواهیم بود و خود مردم به زحمت می افتند.

رئیس ستاد انتخاباتی استان افزود: مردم به همراه خود شناسنامه و کارت ملی داشته باشند یا در صورت به همراه نداشتن کارت ملی، شماره ملی خود را به خاطر بسپارند.

وی در خصوص احتمال انصراف برخی نامزدهای انتخاباتی نیز گفت: احتمال دارد حتی روز رای گیری نیز یک عده افراد منصرف شوند که انصراف این افراد به ستاد انتخاباتی و تک تک شعب حوزه رای گیری اطلاع داده می شود و در روی لیست نصب شده در هر حوزه، بر روی اسم کاندیداهای انصرافی خط کشیده می شود.