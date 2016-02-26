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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۵

رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی:

احتمال انصراف تعدادی از کاندیداهای مجلس آذربایجان شرقی وجود دارد

احتمال انصراف تعدادی از کاندیداهای مجلس آذربایجان شرقی وجود دارد

تبریز- رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی از احتمال انصراف تعدادی از کاندیداهای مجلس استان در ساعات آتی خبر داد.

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: امروز همه شعب اخذ رای در استان آماده دریافت رای مردم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند.

وی ادامه داد: رای گیری از هشت صبح تا شش عصر ادامه یافته و در صورت نیاز تمدید خواهد شد که البته از مردم می خواهیم در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند چرا که در ساعات پایانی شاهد ازدحام جمعیت خواهیم بود و خود مردم به زحمت می افتند.

رئیس ستاد انتخاباتی استان افزود: مردم به همراه خود شناسنامه و کارت ملی داشته باشند یا در صورت به همراه نداشتن کارت ملی، شماره ملی خود را به خاطر بسپارند.

وی در خصوص احتمال انصراف برخی نامزدهای انتخاباتی نیز گفت: احتمال دارد حتی روز رای گیری نیز یک عده افراد منصرف شوند که انصراف این افراد به ستاد انتخاباتی و تک تک شعب حوزه رای گیری اطلاع داده می شود و در روی لیست نصب شده در هر حوزه، بر روی اسم کاندیداهای انصرافی خط کشیده می شود.  

کد مطلب 3565952

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