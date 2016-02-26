تخلفات انتخاباتی در مازندران ریز و اندک بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان، با قدردانی از رسانه های مختلف برای پوشش اخبار انتخابات بیان داشت: در استان مازندران سه هزار و ۴۵ حوزه اخذ رای داریم که در هر حوزه دو صندوق اخذ رای پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: بیش از شش هزار و ۹۰ صندوق اخذ رای در۹ حوزه انتخابیه اصلی و ۴۷ حوزه فرعی توزیع شده و نیروهای اجرایی، بازرسی، نظارتی و امنیتی استان مستقر شده است و اطلاعات رسیده نشان می دهد که مردم استان در جای جای استان با حضور زاید الوصفی در پای صندوق های رای حاضر شدند که نوید از یک روز ملی و تاریخی را نشان می دهد.

یونسی با اشاره به اینکه امروز چشم جهانیان به ایران اسلامی دوخته شده است گفت: امروز همه منتظرند ببیند چه تجلی غرور آفرینی در کشور رقم خواهد خورد و پایه های مردمسالاری دینی را مجکم خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در ایران همه ارکان قدرت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آرای مردم جابجا می شود و همواره نخبگان ملت با خواست و تمایل مردم انتخاب می شوند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران به تبلیغات انتخاباتی اشاره و اضافه کرد: دراین مدت شاهد آن بودیم که داطولبان و طرفداران تلاششان بر این بود که مولفه های اخلاقی و قانونی انتخابات رعایت شود.

یونسی با اشاره به اینکخه تخلفات ریزی صورت گرفته است گفت: موارد مربوطه مراحل قانونی را طی خواند کرد.

وی با اشاره به کاهش شمار داوطلبان مجلس گفت: در حال حاضر ۱۴۳ داوطلب برای کسب ۱۲ کرسی مجلس رقابت می کنند و هفت داوطلب نیز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حضور دارند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که استقبال بسیار باشکوه خواهد بود گفت: زمان برگزاری انتخابات ۱۰ ساعت خواهد بود و در صورت لزوم با درخواست استاندار با نظر وزیر کشور تمدید می شود و به هم استانی ها توصیه می کنیم که در ساعات اولیه در پای صندوق های رای حضور یابند.

یونسی گفت: یک شعبه مربوط به اقلیت های دینی در شعبه فرمانداری ساری مستقر است و آرای این عزیزان را جمع آوری می کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مازندران گفت: میزان مشارکت مردم در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۷۳ درصد، میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم ۷۶ درصد و در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ۹۳ درصد بوده است.