اعلام نتایج انتخابات تا اواسط روز شنبه به طول خواهد انجامید

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه آرا شهرهای کوچک تر در شهرهای بزرگتر تجمیع و به تایید مسئولان می رسد، ادامه داد:‌ امیدواریم اواسط روز شنبه آرا شهرستان ها اعلام و در شهر مشهد نیز آرا تا اخر وقت این روز اعلام می شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: روند انتخاباتی بیش از شش ماه به طول انجامید و در این شش ماه ستاد استان برگزار و در بیش از ۳۵ جلسه ۲۰۰ مصوبه به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه در این مدت حدود ۶۰ هزار نیرو ساماندهی شده و آموزش های لازم به آن ها ارائه شده است گفت: بیش از ۲۲ هزار نفر در شعب اخذ رای در بحث اخذ آرا مشارکت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۸ شعبه داریم که یک هزار و ۵۲ شعبه با تعداد چهار هزار خودرو فعالیت دارند که برای تامین خودروها از دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه یک بخش از انتخابات مربوط به دستگاه های دولتی و فراهم کردن امکانات و دستگاه های شورای نگهبان و هیئت های نظارتی است، افزود: گروه دوم افرادی هستند که برای حضور در عرصه انتخابات و ثبت نام انتخاباتی فعالیت کردند و از حضور همه آن ها تشکر و قدردانی می کنیم.

وی تاکید کرد: گروه سوم مردمی هستند که با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات برگ دیگری از حماسه بزرگ این ملت را رقم می زنند که این حضور مسئولیت همه مدیران را سنگین تر می کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم در این حماسه حضور پررنگی داشته باشند و عزت این مملکت و انسجام بین ملت و دولت را به رخ جهانیان بکشند و در سال همدلی و همزبانی حماسه حضور را بار دیگر تکرار کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس این آمار در شعب روستایی و شهری هزار و ۵۶۷ شعبه روستایی و هزار و ۹۴۱ شعبه شهری داریم.

وی با اشاره به افزوده شدن حوزه انتخابیه فاروج به استان خراسان رضوی در این دوره از انتخابات گفت: در این منطقه ۴۴ هزار نفر حق رای دارند.

وی گفت:‌ تا شامگاه گذشته ۴۲۵ نفر آخرین آمار نامزدهای انتخاباتی بود که با انصراف ۳۲ نفر تا صبح امروز ۳۹۳ نفر در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان که از این میان ۲۱۳ نامزد برای حوزه انتخابیه مشهد و کلات باقی ماندند که نمایندگان استان برای در اختیار گرفتن ۱۸ کرسی مجلس مشارکت دارند.

وی افزود: در انتخابات خبرگان رهبری نیز ۴۷ نفر ثبت نام کردند که ۲۹ نفر از صلاحیت آن ها تایید نشده، هشت نفر انصراف و در مجموع ۱۰ نفر نامزد برای تصاحب شش کرسی مجلس خبرگان رهبری رقابت دارند.

وی خاطرنشان کرد:‌ در صورتی که در ساعات پایانی مردم در حوزه های انتخابیه حضور داشته باشند مدت زمان اخذ آرا به صورت دو ساعت دو ساعت تمدید می شود.

وی ابراز کرد: بعد از جمع آوری صندوق ها با حضور هیئت های نظارت و اجرایی شمارش آرا شروع می شود و بعد از شمارش آرا تجمعی آرا را داریم که در شهرستان ها این امر سریع تر انجام خواهد شد.