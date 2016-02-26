امروز ملت باید نفوذ دشمن را خنثی کنند/نظام پیروز واقعی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این انتخابات در رابطه با سرنوشت ما و تأیید نظامی که ما به آن رأی دادیم اهمیت ویژه‌ای دارد و همچنین تأیید راهی است که شهدای بسیاری برای آن به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: حضور پرشور مردم تأیید همه ارزش‌هایی است که امام (ره) آن را پی‌ریزی کردند و ملت به آن لبیک گفتند و امروز برای تثبیت آن در انتخابات حضور پیدا می‌کنند.

ناطق نوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عدم حضور در انتخابات چه پیامدهایی را برای حقوق سیاسی افراد در پی دارد، خاطرنشان کرد: اگر ملتی نسبت به تداوم و بقای نظام بی‌تفاوت باشند، رفته رفته پایه‌های آن سست خواهد شد، بنابراین با دست خودشان مقدمات اضمحلال خودشان را فراهم می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اهداف دشمن برای نفوذ در مجلس گفت: دشمنان ما نه امروز، بلکه همیشه تاریخ تلاششان بر این بوده است که ضربه‌شان را به نظام، اسلام و میهن بزنند. مسئله نفوذ همواره در طول تاریخ در قالب‌ها و رنگ‌های مختلف بوده، اما شدت و ضعف‌هایی داشته است.

ناطق نوری با بیان اینکه گاهی شگردهای دشمن عوض می‌شود، اظهار کرد: این هوشمندی ملت است که باید همیشه و در همه مقاطع مراقب باشند تا نفوذ دشمن را خنثی کنند و بتوانند با حضور در صحنه و با بصیرت، طرح‌های آن را باطل و با همدلی و هم‌زبانی گروه‌ها و همه جریان‌های سیاسی که در اصول انقلاب با یکدیگر متحد هستند، وحدت را حفظ کنند.

وی افزود: اگر مردم هم‌دل باشند، نقشه‌های دشمن خنثی خواهد شد.

ناطق نوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظر شما اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات هستند یا اصولگرایان، گفت: صندوق انتخابات پیروز انتخابات را تعیین می‌کند. هر گروهی اکثریت را کسب کند، موفقیت برای نظام و کشور خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند آنچه اهمیت دارد حضور مردم است که در تعیین سرنوشت ملت موثر خواهد بود و هر کسی با هر گرایشی که دل در گرو این خاک و نظام بسته است در انتخابات موفق شود، پیروزی برای نظام و ایران در سطح جهان رقم خواهد خورد.

وی در پایان گفت: پیش‌بینی می‌کنم این انتخابات در مقایسه با انتخابات‌های گذشته جزو پرشورترین‌ها باشد.