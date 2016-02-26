شرکت در انتخابات هم حق و هم وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح روز جمعه و در ساعت آغازین شروع رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ضمن انداختن رای خود به صندوق اخذ رای اظهار داشت: براساس فرموده مقام معظم رهبری انتخابات هم وظیفه است و هم حق و مردم با شرکت در انتخابات هم این حق خود را محقق می کنند و هم ادای وظیفه می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: همه آحاد مردم باید با نیت پاک و اخلاص برای انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته در انتخابات حضور پیدا کنند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: آثار و نتایح تصمیمات مجلس شورای اسلامی برای سال های سال ماندگار است، بنابراین مردم باید ضمن حضور پرشور در انتخابات، کاندیداهای شایسته را انتخاب کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: مردم با حضور پرشور خود در عرصه های مختلف و انتخابات، همواره دین خود را به نظام و انقلاب اسلامی ادا کرده اند و این بار هم مانند دوره های گذشته بدون شک حضور پر رنگ خواهند داشت.

دری نجف آبادی افزود: نمایندگان منتخب مردم هم وظیفه دارند کار و تلاش شبانه روزی را سرلوحه امور خود قرار داده و در راستای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام های اساسی بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج شمارش آرا هم باید نمایندگان به آرای مردم و قانون اساسی تمکین کرده و از حاشیه پراکنی خودداری کنند.

دری نجف آبادی ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران انتخابات در استان و نیروهای نظامی و انتظامی که امنیت انتخابات را بر عهده دارند، گفت: نمایندگان منتخب مردم استان مرکزی در تمامی حوزه های انتخابیه، باید در راستای بالندگی و توسعه صنعت و احیای صنایع استان و رفع سایر مشکلات و مسائل استان، بیش از پیش تلاش کنند.