۳۴۵ خبرنگار انتخابات مجلس دهم در همدان را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، برای پوشش خبری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در استان همدان ۱۴۵ نفر از عوامل صدا و سیما و ۲۰۰ نفر از خبرنگاران رسانه های محلی، خبرگزاری ها و مطبوعات سراسری پوشش برنامه ها را عهده دار و برخی در ستاد اصلی برگزاری انتخابات استان همدان مستقر هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات استان همدان در این ارتباط گفت: در ۹ شهرستان استان همدان نیز برای خبرنگاران کارت صادر شده تا پوشش خبری این رویداد بزرگ را بر عهده بگیرند.

احسان شهابی با قدردانی از زحمات شبانه روزی رسانه ها در استان همدان اظهارداشت: اطلاع رسانی انتخابات در استان همدان از سوی رسانه ها به نحوی شایسته انجام می شود.

وی گفت: یکی از رویکردهای اصلی و محوری این کمیته زمینه‌سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

احسان شهابی از تشکیل کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان خبر داد و افزود: با توجه به تأکید رهبری فرزانه انقلاب مبنی برافزایش میزان مشارکت در انتخابات، بیش از ۱۰۰ طرح تبلیغاتی پیرامون انتخابات در نظر گرفته‌شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا پیگیری فضاسازی و تبلیغات محیطی توسط دستگاه‌های اجرایی استان باهدف ترغیب و تشویق مردم به حضور حداکثری انجام‌شده است.

شهابی از طراحی و نصب برنوشته و چاپ و توزیع پوستر، تراکت و بروشور توسط روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی همدان در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خبر داد.