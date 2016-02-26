به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی صبح جمعه بعد از انداختن رای خود به صندوق درجمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق فرمایشات رهبری مردم باید در اولین ساعات با قصد قربت و اخلاص در صحنه انتخابات حضور یابند.

وی با بیان اینکه انتظار ما از ملت بزرگ ایران این است که با اخلاص رای خود را در صندوق بیاندازند، افزود: باید در انتخاب نماینده اصلح و متعهد نیز دقت کنند.

امام جمعه بیرجند ادامه داد: همچنین باید به افرادی رای دهند که متعهد، متخصص و پایبند به آرمان‌های شهدا باشند.

با اشاره به حضور حداکثری مردم در پای صندوق رای اظهار کرد: باید با حضور در این صحنه سیاسی حداقل وظایف خود را نسبت به نظام انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مردم همچنین باید نماینده منتخب را در اجرای برنامه‌هایش یاری کنند، ادامه داد: باید توقعات به جا از آن‌ها داشته و به نماینده منتخب احترام بگذارند‌.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به تاثیر انتخابات بر کشور و دشمن٬ بیان کرد: دشمن از این صحنه‌ها می‌هراسد و نسبت به اجرای برنامه‌هایش ناامید می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه ایران اسلامی با وجود توطئه‌های فراوان از سوی دشمن امن‌ترین کشور به شمار می‌رود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی افزود: اگر کشور اسلامی خواهان این امنیت، استقلال و آزادی است باید در صحنه‌های انقلاب حضور یابند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در این صحنه‌ها در دیگر کشور‌های مسلمان روحیه ایجاد می‌کند٬ گفت: ایستادگی مردم در پشت نظام و انقلاب کمک شایانی به مستضعفان جهان است.