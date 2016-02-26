به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مردم اصفهان با حضور چشمگیر خود پای صندوقهای رای در آغازین ساعات رای گیری همچون گذشته حضور حماسی را نوید میدهند.
امروز در اصفهان دو شعبه اخذ رای میدان امام (ره) و میدان خواجو به عنوان دو میدان نمادین محل استقرار رسانههای گروهی و حضور مسئولان در کنار شهروندان هستند که از آغاز کار خود با استقبال پرشور مردم روبرو بودهاند.
فضای مشارکت انتخاباتی نیز در شعب اخذ رای قابل توجه است ضمن اینکه نیروهای امنیتی و حفاظتی نیز به خوبی روند انتخابات را رصد میکنند.
سیدعلیرضا حسینی، قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز با اشاره به فعالیت واحدهای سیار صدا و سیما در شعب مختلف در سطح استان اظهار داشت: امروز هفت واحد سیار در اصفهان انتخابات را پوشش میدهند که دو واحد از آنها در حسینیه رضوی و پل خواجو مستقر هستند.
وی از استقرار تیم ویژه صدا و سیما در استانداری اصفهان نیز خبر داد و گفت: این تیم به صورت ویژه نسبت به ارائه اخبار انتخاباتی تا فردا اقدام خواهد کرد.
قائم مقام مرکز صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز در ادامه حضور حداکثری مردم را برای امنیت کشور سرنوشت ساز دانست.
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