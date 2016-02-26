رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز انتخابات در استان بوشهر همزمان با سایر نقاط کشور اظهار داشت: ۱۴ هزار نفر دست‌اندرکار برگزاری انتخابات در استان بوشهر هستند.

فتح‌الله حقیقی اضافه کرد: ۶۹۵ شعبه اخذ رای در استان بوشهر آماده دریافت آرای مردم هستند که ۲۱۶ شعبه آن سیار و ۴۷۹ شعبه آن ثابت است و همچنین۴۱۱ شعبه شهری و ۲۸۴ شعبه دیگر روستایی است.

وی با اشاره به اینکه ۶۹۱ هزار ۴۵۶ نفر در استان بوشهر واجدالشرایط رای دادن هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۶ هزار ۲۱۱ نفر آن رای اولی خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: ۲۵۱هزار و ۷۲۵ نفر در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، ۹۶هزار و ۸۴۱ نفر در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، ۱۵۱هزار و ۷۵۶ نفر در حوزه انتخابیه دشتستان و ۲۵۱ هزار و ۷۲۵ نفر در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان واجد شرایط رای دادن هستند.

وی با اشاره به اینکه همه شرایط برای برگزاری انتخابات باشکوه و سالم در استان بوشهر فراهم است، بیان کرد: از همه مردم می‌خواهیم که از اولین ساعات رای‌گیری در شعب انتخابات حاضر شوند و رای خود را به صندوق بیاندازند.

حقیقی ادامه داد: در همه حوزه‌های انتخابیه استان تعرفه‌های انتخابات به اندازه کافی در اختیار فرمانداری‌ها قرار گرفته است و برای مناطق صعب‌العبور نیز با استفاده از بالگرد نسبت به انتقال صندوق‌های رای اقدام خواهد شد.

۴۰ شعبه اخذ رای در دیر

حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیردر حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درب شعب اخذ رای ساعت ۸ صبح به روی مردم باز شده و هم اکنون روند اخذ رای آغاز شده است، افزود: ۴۰ شعبه اخذ رأی که شامل ۲۳ شعبه در بخش مرکزی، ۹ شعبه در بردخون و ۸ شعبه در بخش آبدان شهرستان دیر تا پایان انتخابات کار اخذ رای را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه همه عوامل اجرایی انتخابات و صندوق ها یکساعت قبل ازساعت شروع اخذ رای در محل های پیش بینی شده حاضر بوده است، افزود: برای سهولت فرایند ثبت نام رأی دهندگان برای اخذ رأی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی نیز ضروری است.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه ساعت رای گیری انتخابات حداقل ۱۰ ساعت و از ساعت هشت صبح شروع و تا ۱۸ بعدازظهر پایان می یابد، افزود:در صورت نیاز به تمدید زمان رای گیری با درخواست حوزه‌ها و با دستور وزیر کشور این کار صورت خواهد گرفت و در حال حاضر پایان اخذ رای ساعت ۱۸ اعلام شده است.

اعتماد با بیان اینکه در هر شعبه ای که کار رای گیری به اتمام برسد، با حضور نمایندگان هیات نظارت، شمارش آرا در شعبه شروع خواهد شد گفت: پس از شمارش آرا، صورتجلسه تنظیم خواهد شد و این صورتجلسات به فرمانداری و بخشداری ها فرستاده می شود و پس از آنکه همه صورتجلسه ها تجمیع شد، نتیجه انتخابات آن حوزه اعلام خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیر گفت: شهرستان دیر با ۵۴ هزار نفر جمعیت، دارای ۳۵ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرایط رای دادن است.

فعالیت ۱۷۰ شعبه اخذ رای در دشتستان

فرماندار شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات در این شهرستان همزمان با دیگر نقاط کشور در ۱۷۰ شعبه اخذ رای شهرستان دشتستان آغاز شده است.

ارسلان زارع با اشاره به اینکه ۹ کاندیدا برای کسب یک کرسی مجلس شورای اسلامی در این شهرستان رقابت می‌کنند، اضافه کرد: سه هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در دشتستان فعالیت دارند.

۱۲۱ شعبه اخذ رای در شهرستان بوشهر

فرماندار شهرستان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی ۱۲۱ شعبه اخذ رای در شهرستان بوشهر، اظهار داشت: از این شعب ۱۰ شعبه در جزیره خارگ مستقر شده است و دیگر شعب نیز مربوط به بخش مرکزی است.

حسن ابراهیمی با اشاره به رقابت ۱۷ کاندیدا در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، خاطرنشان کرد: ۱۶۸ هزار نفر از مردم شهرستان بوشهر واجد شرائط رای هستند که پنج هزار و ۶۹۵ نفر رای اولی هستند.

مشاهدات خبرنگاران مهر در نقاط مختلف استان بوشهر بیانگر حضور گسترده مردم در اولین ساعات آغاز رای‌گیری در شعب اخذ رای است.