مجلس آینده باید به فکر معیشت و اقتصاد مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز با حضور در مسجد لرزاده تهران، آرای خود را به صندوق رأی انداخت.

وی در جمع خبرنگاران و در خصوص معیارهای مجلس آینده، گفت: مجلس آینده، مجلس خوبی خواهد بود و از یک طرف باید به فکر معیشت و اقتصاد مردم که مهمترین چالش امروز ماست، باشد.

شهردار تهران ادامه داد: از طرف دیگر انشاءالله در سطح جهانی مجلس آینده روحیه استکبارستیزی و دفاع از مظلومین را در دستور کار خود خواهد داشت.

قالیباف با بیان اینکه همانطور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که امر خیر را انسان باید هر چه زودتر انجام دهد، تصریح کرد: این رسالت ملی ماست و همچنین وظیفه دینی نیز خواهد بود.

وی در خصوص حضورش در مسجد لرزاده تهران برای رأی دادن، اظهار داشت: من مدتی است که شهروند منطقه ۱۲ هستم و طبیعتاً مسجد لرزاده از مراکز شهدای این منطقه است و تصمیم گرفتم امروز اینجا باشم.

شهردار تهران ادامه داد: اولین پیام این حضور برای داخل به آن نمایندگانی خواهد بود که از سمت مردم، انتخاب و به مجلس می‌روند. آنها باید این حضور را ببینند و در مقابل این انجام وظیفه، آنها هم به وظایف خود عمل کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه پیام خارجی حضور مردم این است که ملت ما همانطور که با همت خود توانست انقلاب را به نتیجه برساند و دفاع مقدس را به پیش ببرد، امروز هم وحدت خود را به استکبار جهانی نشان خواهد داد، افزود: این ملت همیشه یکپارچه است و رهاورد انتخاباتی، لازمه یک حرکت پویاست.