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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۷

رئیس ستاد انتخابات استان همدان:

تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر درهمدان رای خود را به صندوق انداخته اند

تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر درهمدان رای خود را به صندوق انداخته اند

همدان- رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: از لحظه شروع انتخابات تاکنون ۲۰ هزار نفر در استان همدان رای خود را به صندوق انداخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمد ابراهیم الهی تبار صبح جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ساعات اولیه بامداد امروز اعزام صندوق ها اخذ رای به حوزه های رای گیری آعاز شد ه است، گفت: هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رای در استان همدان آماده شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار نفر صندوق های رای دراستان همدان را همراهی می کنند، افزود: این افراد در نظارت و اجرا و بازرسی حوزه های اخذ رای مشارکت دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با بیان اینکه ۱۵۱ کاندیدا در رقابت نمایندگی حوزه‌های انتخابیه استان حضور دارند، گفت: ۷۲ هزار رأی اولی در استان همدان وجود دارد.

محمدابراهیم الهی‌تبار افزود: ۴ نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری کاندیداها هستند و در رقابت‌ها حضور دارند و براساس رأی ۲ نفر انتخاب می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه ۱۵۱ کاندیدا در رقابت نمایندگی حوزه‌های انتخابیه استان حضور دارند، بیان کرد: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۴۲ نفر، بهار و کبودراهنگ ۲۴ نفر، ملایر ۴۲ نفر، نهاوند ۱۳ نفر، تویسرکان ۹ نفر، رزن ۱۳ نفر و حوزه انتخابیه اسدآباد ۸ نفر کاندیدا با هم رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۶۸ نفر از دور رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف دادند، گفت: تمام متولدین ۷ اسفند ۷۶ و قبل از آن می‌توانند به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

الهی‌تبار تأکید کرد: همراه داشتن شناسنامه اجباری است و چون مشخصات افراد رأی دهنده در سامانه انتخابات درج می‌شود همراه داشتن شماره ملی نیز برای افراد ضروری است.

وی از مردم خواستار شد اولین ساعات را برای رای دادن انتخاب کنند و به محض اینکه رای خود را به صندوق انداختند حوزه های رای گیری را خلوت کنند تا فضا آماده شود.

الهی تبار بیان کرد: تا این لحظه از ۲۰ هزار نفر در استان همدان اخذ رای انجام شده و لحظه به لحظه آمار در حال افزایش است.

 

کد مطلب 3565970

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