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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۱

اطلاعیه شماره ۱۸ ستاد انتخابات کشور؛

رای دهندگان نام نامزدهای مجلس وخبرگان رادر برگ رأی مربوط ثبت کنند

رای دهندگان نام نامزدهای مجلس وخبرگان رادر برگ رأی مربوط ثبت کنند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد: رای دهندگان نام نامزدهای مجلس و خبرگان را در برگ رای مربوطه ثبت کنند و در صندوق مخصوص بیاندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،هجدهمین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور صادر شد.

متن اطلاعیه شماره ۱۸ ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه های انتخابیه می رساند که با توجه به اینکه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را همزمان برگزار می نمایند، توصیه می شود اولاً به رأی دهندگان تذکر دهند که نام نامزد موردنظر خود را حتماً در برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج نمایند.

ثانیاً توجه داشته باشند که برگهای رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری درصندوق های مربوط به آن انداخته شود.

کد مطلب 3565972

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