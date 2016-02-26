قرچک آماده خلق حماسه ای دیگر/ بازدید فرماندار از شعب اخذ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح جمعه و در اولین ساعات آغاز رأی گیری با حضور در شعبه های اخذ رأی در شهرستان قرچک، بر روند رأی گیری از مردم این منطقه نظارت کرد.

فرماندار قرچک در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در ساعات اولیه انتخابات اظهار داشت: مردم شهرستان قرچک از ساعات اولیه صبح حضور باشکوهی را در شعب اخذ رأی داشته اند.

مرسل پور ادامه داد: حضور پرشور مردم شهرستان قرچک در شعب اخذ رأی نشان دهنده آماده شدن این شهرستان برای خلق یک حماسه بزرگ سیاسی است.

وی اضافه کرد: مردم شهرستان قرچک همواره در خط مقدم دفاع از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی قرار داشته و با پیروی از منویات رهبری، حماسه ای دیگر در هفتم اسفندماه خلق می کنند.

مرسل پور گفت: با توجه به حضور مردم در شعب اخذ رأی، امیدوارم انتخابات هفتم اسفندماه پرشورتر از دوره های قبل و با مشارکت بیشتر شهروندان برگزار شود.