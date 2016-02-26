صندوق اخذ رای ویژه اقلیت های دینی در شهرستان انزلی دایر است

عبدالصمد صفر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صندوق رای برای دریافت آرای اقلیت های دینی در شهرستان بندر انزلی، آماده دریافت آرا از سراسر استان است.

وی با اشاره به حضور نزدیک به ۱۰۰ نفر واجد شرایط از اقلیت های دینی در گیلان گفت: این صندوق رای در کلیسای مسیحیان شهرستان بندر انزلی جانمایی شده که تا پایان زمان مقرر برای رای گیری، به فعالیت خواهد پرداخت.

فرماندار انزلی تعداد صندوق های اخذ رای در شهرستان بندر انزلی را ۹۴ عدد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۹۱ صندوق به صورت ثابت و سه صندوق به صورت سیار برای اخذ آرای شهروندان فعالیت می کند.

صفر نژاد خاطرنشان کرد: تعداد واجدان شرایط در شهرستان انزلی بیش از ۱۰۰ هزار نفر بوده که برای انتخاب یک نماینده از بین ۱۳ کاندیدا به پای صندوق های رای خواهند آمد.

وی همچنین افزود: برگزاری انتخابات در این شهرستان را سه هزار نفر نیروی اجرایی به عهده دارند.