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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۴

امام جمعه دهلران:

حضور مردم شهرستان دهلران در انتخابات قابل تقدیر است

حضور مردم شهرستان دهلران در انتخابات قابل تقدیر است

دهلران-امام جمعه دهلران با اشاره به حضور گردم مردم شهرستان دهلران در همان ساعات اولیه انتخابات، حضور مردم شهرستان دهلران در انتخابات قابل تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید محسن موسوی صبح جمعه با حضور در پای یکی از صندوق اخذ رای در شهرستان دهلران اظهار داشت: خوشبختانه امسال هم در همان ساعات آغازین انتخابات شاهد حضور گرم و پر شور مردم دهلران هستیم.

وی بیان داشت: حضور پر شور مردم در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان کشور و باعث اقتدار نظام در جهان می شود.

امام جمعه دهلران با بیان اینکه انتخاب افراد اصلح در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مهمترین مولفه هایی است که باید مورد توجه همگان باشد، افزود: مردم آگاهانه و با شناخت کامل نمایندگان خود را بر گزینند.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: حضور گسترده در انتخابات آبروی نظام و کشور است و هرچه حضور مردم در پای صندوق های بیشتر باشد دشمنان مایوس تر و دوستان انقلاب امیدوارتر خواهند شد.

وی تصریح کرد: مردم باید نماینده ای را به مجلس بفرستند که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب سپربلای مشکلات کشور، خدمتگزار صدیق و حافظ منافع و مصالح عمومی باشد و کشور را به دشمن نفروشد.

کد مطلب 3565976

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