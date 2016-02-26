استاندار همدان رای داد/مردم همواره باعث سربلندی کشور شده اند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمدناصر نیکبخت در اولین ساعات روز جمعه هفتم اسفندماه با حضور در شعبه شرکت آب همدان و ایستادن در صف طولانی رای دهندگان در این شعبه، رای خود را به صندوق انداخت.

استاندار همدان در هنگام رای دادن در گفتگو با خبرنگاران گفت: این دوره از انتخابات در استان همدان پرشورتر از هر دوره برگزار خواهد شد.

وی با پیش بینی افزایش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات، اظهار داشت: این دوره از انتخابات به دلیل حساسیت ویژه با مشارکت بیشتری از سوی مردم روبرو می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات دشمنان را ناامید می کند، گفت: حضور مردم در این عرصه موثرترین عنصر در خنثی کردن توطئه های دشمنان است.

استاندار همدان با دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق های رای، از مردم استان همدان خواست رای دهی خود را به ساعت های پایانی روز موکول نکنند تا از ازدحام جلوگیری شود.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه حضور مردم بسیار پرشور است و هر جا لازم است مردم در صحنه حضور دارند و باعث سربلندی نظام و موجب شده اند، گفت: با این حضور دشمن احساس می کند این سنگر محفوط است.

وی با بیان اینکه پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند و امنیت انتخابات بسیار عالی است و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است، گفت: تکلیف مردم این است که در انتخابات شرکت کنند و تعداد تایید صلاحیت ها بالا بوده اما اینکه چگونه بالا بوده است بماند.

نیکبخت با بیان اینکه انتخابات مجلس همواره اهمیت داشته و در این دوره اهمیت بیشتری دارد چراکه باید برجام را به نتیجه برسانیم، گفت: باب مراودات بین المللی باز شده و در کشورهای اطراف امنیتی که ایران از آن بهره مند است وجود ندارد.