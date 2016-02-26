۱۴ پرونده تخلفات انتخاباتی در مازندران تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات بابیان اینکه انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده مردم در سرنوشتشان است گفت: مطمئنیم باتجربه دوره‌های گذشته، تین انتخابات پرشورتر از سایر انتخابات گذشته برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده نقشه‌های دشمنان را نقش بر آن خواهد کرد و دستگاه قضایی نسبت به پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی جلساتی تشکیل داده است.

وی عنوان کرد: پاسخ به استعلامات داوطلبان ازجمله وظایف بوده و بیش از ۳۰۰ هزار استعلام پاسخ‌داده‌شده و دستگاه قضایی درزمینهٔ بازرسی تبلیغات انتخابات نیز نقش‌آفرینی کرده است.

حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: در روز انتخابات نیز شعب ویژه‌ای در همه دادسراها و دادگستری‌های استان تشکیل‌شده است و قضات ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی مشغول خدمت هستند.

وی تصریح کرد: وظیفه‌داریم بر اساس قانون تمام پرونده‌های انتخاباتی را به‌صورت ویژه و خارج از نوبت در شعبه‌ها رسیدگی کنیم.

دادستان ساری یادآور شد: درمجموع فرایند انتخابات ۱۴ پرونده در دادگستری‌های استان تشکیل‌شده است که دو فقره مربوط به جرائمی است که در فضای مجازی بوده است.

حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: این تخلفات شامل شایعه‌پراکنی، افترا یا موردی علیه شورای نگهبان بوده است که در دست بررسی است.

دادستان ساری بیان داشت: با توجه به حجم شرکت نامزدهای تبلیغاتی و حوزه‌های انتخاباتی، شمار پرونده‌های تشکیل‌شده بسیار کم است و امید داریم با مشارکت مردم شاهد حضور پرشور در انتخابات باشیم.

وی تصریح کرد: چنانچه شاهد بروز تخلفاتی باشیم دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد و رسیدگی قضایی خواهد شد.

دادستان مازندران عنوان مرد: در حال حاضر در هر دادسرا، دادگستری‌های و دادگاه‌های بخش، یک قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به جرائم انتخاباتی تشکیل‌شده است و اگر پرونده‌هایی تشکیل شود به این قاضی ویژه ارجاع می‌شود.

وی از مردم درخواست کرد تا مردم با هر سلیقه و گرایشی در انتخابات پرشور شرکت کنند تا با مشارکت حداکثری تودهنی محکم به معاندین بزنند.