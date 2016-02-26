استاندار کرمان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه با حضور در مسجد امام خمینی (ره) کرمان رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران انتخابات وظیفه و حق مردم دانست و اظهار کرد: حق این است که مردم با رای خود سرنوشت کشور را تعیین کنند.

استاندار کرمان ادامه داد: همچنین مردم به دلیل مسائل ملی و کشوری شرکت در انتخابات را وظیفه می دانند؛ خوشبختانه ملت ایران همواره طی ۳۷ سال گذشته در انتخابات شرکت کرده اند و نشان دادند وظیفه شناس بوده و از حق خود دفاع می کنند.

رزم حسینی ادامه داد: خوشبختانه در استان کرمان مردم بی طرفی کامل خود را در مسائل سیاسی حفظ کرده و با نظم و انضباط در پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: شمارش آراء بلافاصله بعد از اتمام رای گیری آغاز و نتیجه واقعی به مردم اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه رای مردم شکل گرفته است، افزود: مردم به صورت مستفیم و غیرمستقیم مسئولان را انتخاب می کنند.

رزم حسینی وظیفه مسئولان را خدمت رسانی صادقانه به مردم دانست و گفت: تنها خواسته مردم از مسئولین صداقت و راستگویی است.

استاندار کرمان ادامه داد: مردم اگر بدانند که مسئولین با صداقت با آنها رفتار می کنند محدودیت ها و کمبودها را نیز تحمل می کنند و ان شاالله همیت موجود بین مردم و مسئولان پایدار بماند.

وی عنوان کرد: مسئولان تمام تلاش را در جهت توسعه استان و اشتغالزایی که یکی از مسائل مهم روز کشور است بکار گرفته اند.

استاندار کرمان خواستار حضور پرشکوه در مردم در شعب اخذ رای در ساعات ابتدایی رای گیری شد.