رای امروز ما در سرنوشت چهار و هشت سال کشور تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش با حضور در حسینیه جماران، در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.

وی پس از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: خدمت مردم شریف و بزرگوارمان تبریک عرض می کنیم که موفق شدیم آنها را برای حضور در یک حرکت سرنوشت ساز دعوت کنیم.

وی ادامه داد: حتماً مردم به خوبی می دانند و تجربه های گذشته را هم دارند که امروز شبیه روز قدر است؛ یعنی هر رای که می دهیم در سرنوشتمان و آینده کشور در چهار و هشت سال تاثیر دارد.

هاشمی رفسنجانی گفت: لذا هر کسی باید توجه داشته باشد که یک رای، یک رای، به تنهایی کاری نمی کند اما در مجموع کارساز است و سرنوشت ها در کشورهای دموکراتیک نیز در روز رای گیری و بعد از آن مشخص می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: مردم غفلت نکنند. اینکه رای ندهند، چه ثمره ای دارد؟ از حقشان استفاده نکرده اند و تکلیف خود را ادا نکرده اند. این حق است چون همه حق داریم در سرنوشت خود اثرگذار باشیم و تکلیف است به خاطر اینکه اعتبار و عزت کشورمان را بالا ببریم.

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: کسی نمی گوید به چه کسی رای بدهید؛ حضور مهم است و عددی که در نهایت در می آید، سطح آگاهی و توجه مردم را به سرنوشتشان نشان می دهد.

وی در ادامه خطاب به دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در سراسر کشور که کارهای رای گیری تا شمارش نهایی را بر عهده دارند، عنوان کرد: این خواهران و برادران توجه داشته باشند که این یک مسئله عادی و کارمندی نیست؛ این یک امانت‌داری است.

وی ادامه داد: بدترین گناه در اخلاقیات اسلامی، خیانت در امانت است و اگر طرف مقابل ما یک نفر باشد، به یک نفر خیانت کرده ایم، اما اگر طرف مقابل ما خود ۸۰ میلیون نفر باشند، به اندازه خسارت همه آنها گناه کرده ایم و باید جواب دهیم.

این نامزد مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچ چیزی هم در پرونده ما گم نمی شود و باید جواب دهیم؛ البته جزای دنیوی آن خفیف است، اما اخروی آن شدید است و کسی نمی تواند از ما دفاع کند؛ خیلی مسئولیت بزرگی است و شهادت دروغ و خیانت در امانت نیز جزء گناهان بزرگ اجتماعی است که کسی توجه نمی کند.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: نهایت امانت‌داری را داشته باشید و اجازه ندهید سوء‌ظنی به نظام انتخاباتی ما پیش بیاید.

وی ادامه داد: دیگران هر طوری عمل کرده اند به عهده خودشان است، اگر خوب عمل کردند، خدا حفظشان می کند و اجرشان می دهد و اگر بد عمل کردند، خودشان جواب می گیرند و باید روزی جواب بدهند.

وی افزود: حالا خطاب من به شماهاست؛ البته بعد از شما کسانی هستند که آنها نیز قضاوت می کنند.

این نامزد مجلس خبرگان رهبری همچنین خطاب به خبرنگاران گفت: از خبرنگاران بزرگوار تقاضا دارم در انعکاس اخبار دقت کنند و واقعیت ها را بگویند؛ راست گویی نشان از صداقت و درستی است و دروغ گویی و خیانت نشان از فساد است.

هاشمی رفسنجانی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله مردم راه خوبی را که شروع کرده اند بهتر از گذشته ادامه دهند.