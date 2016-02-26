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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۹

فرماندار همدان اعلام کرد:

پیش بینی ۲۸۸ شعبه اخذ رأی در همدان

پیش بینی ۲۸۸ شعبه اخذ رأی در همدان

همدان - فرماندار همدان گفت: ۲۸۸ شعبه اخذ رأی در شهرستان همدان برای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان پیش بینی شده است.

علی تعالی در گفتگو با مهر افزود: ۲۸۸ شعبه اخذ رأی برای شهر همدان پیش بینی شده که از این تعداد ۲۵۰ صندوق در همدان، مریانج، جورقان و روستاهای مرکزی و ۳۰ شعبه قهاوند را پوشش می دهد.

تعالی با بیان اینکه ۴۲ نفر کاندیدای مجلس شورای اسلامی برای حوزه انتخابیه شهرستانهای همدان و فامنین رقابت می کنند، اظهار داشت: ۶ هزار نفر نیز عوامل اجرایی در سطح شهرستان همدان در این دوره از انتخابات فعالیت می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر ۴۲ کاندیدا برای دو کرسی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان رقابت دارند.

تعالی با اشاره به اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، اظهار داشت: تمام مردم در این امر مشارکت دارند.

وی یادآور شد: ۱۲ صندوق به صورت سیار و با مسیرهای مشخص از اماکنی مانند بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، ندامتگاه‌ها، پادگان‌ها و غیره اقدام به اخذ رأی می‌کنند.

کد مطلب 3565989

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