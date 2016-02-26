مجتهد: بن سلمان بیشتر دارایی های بن لادن را تصاحب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فعال توئيتري عربستان موسوم به «مجتهد» که هر از گاهي اخبار پشت پرده دربار سعودي را فاش مي‌کند در جديدترين نوشته خود در توئيتر اعلام کرد که «محمد بن سلمان» جانشين وليعهد و وزير دفاع اين کشور بيشتر دارايي‌هاي گروه بن لادن را که به دهها ميليارد مي‌رسد تصاحب کرده است.

مجتهد افزود: دليل عدم پرداخت حقوق کارگران گروه بن لادن که روز گذشته در مقابل مسجد الحرام در مکه مکرمه تحصن کرده بودند، تصاحب بيشتر دارايي اين گروه از سوي محمد بن سلمان است.

زیاده خواهی ها و قدرت طلبی بن سلمان در کنار خامی و ناپختگی در تصمیم گیری ها که پس از روی کار آمدن پدرش مشکلات زیادی را برای این کشور به دنبال داشته، مهمترین دلیل مخالفت برخی از شاهزاده های سعودی با تداوم قدرت وی است.

