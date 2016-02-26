توسعه در ابعاد مختلف را با انسجام و اتحاد رقم خواهیم زد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی مسجد امام علی (ع) اردبیل تصریح کرد: حضور پرشور مردم اردبیل از دقایق ابتدایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قابلتقدیر است.
وی افزود: چنین حضوری پشتوانه خلق یک حماسه در استان خواهد بود و در ادامه نیز اتحاد و انسجام مردم میتواند زمینهساز توسعه در ابعاد مختلف استان شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه امروز دو انتخابات سرنوشتساز در کشور برگزار میشود، اضافه کرد: با انتخاب نمایندگان اصلح میتوانیم زمینه تصویب قوانین مطلوب و کارگشا را فراهم سازیم.
به گفته خدابخش این قوانین در ادامه میتواند در اختیار دستگاههای مجری قرار گرفته و در راستای عمران و پیشرفت کشور به کار آید.
وی حضور در انتخابات را وظیفه تک تک شهروندان دانست و با بیان اینکه هزار و ۲۳۶ شعبه اخذ رأی در استان استقرار دارند، متذکر شد: هر شهروند وظیفه دارد با حضور در شعب اخذ رأی در این رویداد کلیدی حضور یابد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه عملکرد ستاد برگزاری انتخابات در طول یک هفته گذشته قابلتقدیر بوده است، افزود: ضروری است شهروندان نیز با حضور به موقع در ساعات اولیه انتخابات رأی خود را به صندوقها بسپارند.
خدابخش با بیان اینکه در اردبیل هر شهروند میتواند به سه نامزد رأی دهد، تصریح کرد: لازم است شهروندان نام سه نامزد منتخب خود را بنویسند تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود.
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