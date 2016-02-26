۱۳۳ هزار نفر در حوزه انتخابیه دهلران واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی صبح جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات در دهلران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه دهلران هفت نامزد برای کسب یک کرسی به رقابت خواهند پرداخت که در این حوزه ۱۳۳ هزار و ۴۳۸ نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی بیان داشت: ۱۹۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه دهلران برقرار شده که از این تعداد ۸۸ شعبه ثابت، ۶۷ شعبه سیار و ۴۱ شعبه روستایی است.

سبزی با اشاره به اینکه هفت هزار و ۲۱۰ نفر در این حوزه رای اولی هستند، گفت حضور حماسی مردم حوزه انتخابیه دهلران شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم است.

وی با بیان اینکه هر نتیجه ایی حاصل شود خواست و رای مردم است و همگان باید به آن تمکین کنند، ابراز امیدواری کرد همه واجدین شرایط رای دادن در این استان با شور و اشتیاق در انتخابات حاضر شوند.