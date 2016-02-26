رأی اولی ها مسئوليت خطيری بر عهده دارند

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: رأی اولی ها در نخستین مشارکت سیاسی خود در عرصه انتخابات باید با زکاوت و هوشمندی در انتخاب کاندیدای اصلح اقدام کنند.

احمدی اظهار داشت: از زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون، همه آحاد ملت با حضور در انتخابات سرنوشت کشور را مشخص کرده اند و با مشارکت حداکثری در انتخابات مهر تاییدی بر این نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی زده اند.

معاون فرماندار بستک بیان داشت: دقت در انتخاب نامزدها و بررسی سوابق آن ها مهمترین تکلیف مردم به ویژه رای اولی ها در انتخابات است که باید در سایه آگاهی بهترین نماینده با تعهد و شایستگی بالا به خانه ملت راه یابد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بستک با بیان اینکه مشارکت حداکثری در پای صندوق های اخذ رأی، دفاع از کیان نظام و انقلاب است افزود: همه باید در راستای حفظ ارزش های نظام و انقلاب با حضور گسترده در پای صندوق های رأی، ارادت و دلبستگی خود را نسبت به انقلاب و نظام به نمایش بگذاریم.

احمدی تصریح کرد: دانش آموزان رأي اولی مسئوليت خطيری بر عهده دارند چرا كه با رسيدن به بلوغ سياسی می توانند در سرنوشت سياسی خود مشاركت داشته باشند.

معاون فرماندار بستک بیان داشت: شما رأی اولی ها بايد ضمن مطالعه و بررسی دقيق، به كسانی رأی دهيد كه دلسوز نظام و انقلاب و با وضع قوانين مترقی بتوانند نظام جمهوری اسلامی ايران را تعالی ببخشند.

رئيس ستاد انتخابات شهرستان بستک با بیان اینکه بحمدالله بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات و حضور پرشور و گسترده مردم در بستک فراهم شده است افزود: تمامی تلاش مجريان انتخابات، فراهم كردن حضور حداكثری مردم در پای صندوق های اخذ رأی و سلامت انتخابات است.