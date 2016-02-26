۳.۴ میلیون خوزستانی آماده خلق حماسه حضوری دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خوزستان مثل سال های قبل از صبح زود و همزمان با ساعات اولیه آغاز راگیری در شعب اخذ رای حاضر شده و اقدام به انتخابات نمایندگان خود در مجالس خبرگان و شورای اسلامی کرده اند. با شور و نشاطی که یک هفته تبلیغات در شهرهای مختلف خوزستان ایجاد شده بود به نظر می رسد این بار خوزستانی ها حماسه ای دیگر می آفرینند.

جمعیت کل استان طبق آخرین گزارش ثبت احوال خوزستان، چهار میلیون و ۷۹۸ هزار نفر و تعداد افراد واجد شرایط رای دادن، سه میلیون و ۴۳۰ هزار و ۲۵۸ نفر است. همچنین تعداد رای اولی هایی که تا هفتم اسفند امسال سن آنها به ۱۸ سال می رسد، ۷۵ هزار و ۴۸۹ نفر است که۳۶ هزار و ۹۶۵ نفر زن و ۳۸ هزار و ۵۲۴ نفر هم مرد هستند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه۲۷ شهرستان و ۴۰ بخش مستقل داریم، تصریح کرد: ۱۴ حوزه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم که چند شهرستان در یک حوزه قرار دارند.

فرج الله خبیر با اشاره به اینکه دو هزار و ۹۹۶ شعبه داریم که دو هزار و ۱۲۱ شعبه ثابت و ۸۷۵ شعبه سیار هستند، ادامه داد: برای هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پنج هزار و ۹۹۲ صندوق آخر رای تعیین شده است.

وی با بیان اینکه همه پیش بینی ها را برای برگزاری انتخابات مطلوب در سطح استان به عمل آمده است، گفت: دو هزار و ۹۹۶ شعب اخذ رای در کل استان داریم که برای هر صندوق ۱۵ نفر تحت آموزش قرار گرفتند.

خبیر با بیان اینکه به جز تعدادی از صندوق ها که به دلیل کوهستانی بودن منطقه ارتباط گرفتن سخت است، یادآور شد: با همه صندوق ها به صورت آنلاین در ارتباط خواهیم بود و از طریق سامانه جامع، کنترل های لازم از محل ستاد انتخابات استان، فرمانداری و بخشداری ها صورت می گیرد. علاوه بر اینکه به هیئت های بازرسی استان به جد تأکید شده که از افراد توانمند و واجد صلاحیت برای کار استفاده کنند.

استفاده از سامانه هوشمند بازرسی

دبیر هیات بازرسی ستاد انتخابات خوزستان نیز از راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی انتخابات(سهبا) در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به منظور تقویت و اثربخشی شبکه بازرسی انتخابات و در اجرای هرچه دقیق‌تر قوانین و مقررات و در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات با رعایت حق‌الناس، استفاده از سامانه هوشمند بازرسی انتخابات (سهبا) در دستور کار قرار گرفته است.



سید لطف الله هاشمی با بیان اینکه این سامانه از سه جزء تشکیل شده است، ادامه داد: جزء اول این سامانه، فضایی است که به ارتباط مستقیم آحاد مردم به عنوان رای‌دهندگان با سامانه اختصاص یافته است و با رویکرد «هر شهروند، یک بازرس» و به منظور استفاده از گزارش‌های مردمی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات راه اندازی شده است.



هاشمی افزود: در این جزء از سامانه برای هر یک از شهرستان‌های تابعه استان خوزستان، یک شماره پیامک اختصاصی در نظر گرفته شده است که به محض دریافت پیامک و گزارش در سامانه، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از طرف هیئت بازرسی پیگیری می‌شود.



مسئول کمیته امور حقوقی ستاد انتخابات خوزستان گفت: جزء دوم فضایی است که به ارتباط مستقیم نامزدهای انخاباتی و تعامل آنان با شبکه بازرسی انتخابات اختصاص یافته است و بارویکرد «تضمین حقوق نامزدها»، آماده دریافت نظرات و گزارش‌های آنان از نحوه برگزاری انتخابات از طریق پیامک است.



دبیر هیات بازرسی ستاد انتخابات خوزستان عنوان کرد: جزء سوم این سامانه نیز فضایی است که به ارتباط مستقیم بازرسان شعب اخذ رای با سامانه اختصاص یافته است و با نظارت آن‌لاین، بر عملکرد بازرسان و پیشگیری موثر از وقوع تخلف در روز برگزاری انتخابات، آماده به کارگیری و دریافت گزارش‌ها از بازرسان است.



وی خاطرنشان کرد: در کل استان ۲ هزار و ۹۹۶ شعبه اخذ رأی داریم که برای هر شعب یک بازرس در نظر می‌گیریم و به ازای هر ۱۰ تا ۲۰ بازرس یک سربازرس انتخاب می‌کنیم که اگر مناطقی صعب‌العبور باشد، تعداد بازرسان زیر نظر یک سربازرس کمتر خواهد بود.

هاشمی بیان کرد: در شهر اهواز برای هر منطقه شهرداری یک سربازرس ارشد در نظر می‌گیریم و برای هر شهرستان نیز از بین افرادی که تجربه برگزاری انتخابات را داشته‌اند، از سوی وزارت کشور، یک بازرس ویژه انتخاب خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور کلی حدود ۳ هزار و ۸۶۴ نفر در امر بازرسی انتخاب فعالیت می‌کنند و این نیروی انسانی با این سازماندهی بر امر اجرای انتخابات نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به عوامل اجرایی تذکر می‌دهند و در کنار آن گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات خوزستان گفت: هر کدام از شهروندان در صورت مشاهده تخلف، چه در زمان اخذ رای و چه در زمان برگزاری تبلیغات، می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۶۱۳۳ به ما اعلام کنند. همچنین می‌توانند با شماره ۳۳۳۳۵۳۸۸ و دورنویس ۳۳۳۶۰۰۷۷ با ما در ارتباط باشند. دبیرخانه هیئت بازرسی در دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری مستقر است.

تجهیز ۵۷۸ شعبه به دستگاه احراز هویت

همچنین مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خوزستان گفت: برای اولین بار در استان، ۵۷۸ شعبه سیار به دستگاه احراز هویت جدید و آنلاین مجهز می شوند.

محسن سزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به کمک دستگاه های احراز هویت طرح جدید با استفاده از کارت ملی مشخصات و هویت افراد احراز می شودو چنانچه در شعبه دیگری رای داده باشند نیز مشخص خواهد شد. این دستگاه پیشرفته ساخت داخل کشور، سبک و قابل حمل است.

عضو ستاد انتخابات خوزستان بیان کرد:نرم افزار این دستگاه نیز طراحی شده و آموزش های توجیهی لازم نیز به کاربران داده شده است.