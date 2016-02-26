امام جمعه یزد پای صندوق رای آمد/۴۵ دقیقه در صف انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری که با یک ساعت تاخیر رای خود را به صندوق انداخت، ‌ علت این امر را صف به هم فشرده مردم در این مسجد اعلام کرد و اظهار داشت: یکی از دوستان خود را از ساعت ۸ صبح به حظیره اعزام کردیم اما به دلیل ازدحام مردم، ۴۵ دقیقه در صف انتظار بود.

وی عنوان کرد: ایستادن در صف برای انداختن رای به صندوق نیز حق الناس است و باید حق و حقوق مردم رعایت شود.

ناصری از اینکه مردم قبل از ساعت هشت صبح در شعب اخذ رای حضور یافته اند، ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: اینها همان مردمی هستند که استکبار جهانی با عوامل و ابزارهای خود سعی در متفرق کردن و ایجاد یأس و نا امیدی در آنها هستند.

امام جمعه یزد تاکید کرد: خداوند متعال به ملت ایران به واسطه همین قدرشناسی و ایمان، عزت داده و افرادی که وارد مجلس می‌شوند باید حفظ عزت و ایمان مردم را در اولویت قرار دهند.

وی بیان کرد: آنها که می‌خواهند بین مردم بذر نفاق بپاشند و مردم را نا امید کنند، خودشان حقیر هستند و باید به درمان عقده های درونی خود بپردازند.

امام جمعه یزد امروز پس از ورود به مسجد حظیره به مقام شامخ شهید محراب آیت الله صدوقی و فرزند ایشان، ‌ امام جمعه فقید یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی ادای احترام کرد و سپس رای خود را به صندوق انداخت.