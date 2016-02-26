تاکنون هیچ تخلفی انتخاباتی در کردستان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروزجمعه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج با اشاره به اینکه با آغاز فرآیند انتخابات هیئت های بازرسی در استان تشکیل شد، گفت: براساس ماده ۲۵ قانون انتخابات هیات بازرسی موظف بر نظارت و ارزیابی بر حسن جریان انتخابات و رصد فرایند قانونی انتخابات است.

وی با اشاره به اینکه هیات بازرسی موارد را به رییس ستاد انتخابات استان و در شهرستان ها هم به فرماندار اعلام می کند، عنوان کرد: هیات های بازرسی دیده بان های وضعیت اجرای انتخابات هستند و برای تمامی شعبه های اخذر راس در استان هم یک بازرس تعیین شده است.

وی اظهارداشت: برای اینکه فرایند بازرسی به صورت مطلوب صورت گیرد علاوه بر معرفی افراد واجد شرایط کلاس های توجیهی برای اطلاع آنها از قانون انتخابات در سطح استان برگزار شد.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان کردستان ادامه داد: چک لسیت وظایف در اختیار تمامی بازرسان قرار گرفته است و ستاد انتخابات استان لحظه به لحظه در جریان وضعیت شبعه های اخذ رای در استان است.

فیروزی عنوان کرد: در این دوره از انتخابات موضوع هر شهروند یکی بازرس در تمامی شعبه های اخذرای به اطلاع عموم مردم استان رسیده است.

وی ادامه داد: در تمامی شعبه های اخذ رای شماره تلفنی برای ارتباط شهروندان نصب شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلفی می توانند آنرا گزارش کنند.

وی افزود: بعد از دریافت گزارش های مردمی بلافاصله عوامل اجرایی و مسئولان ذیربط وارد عمل شده و تمام تلاش خود را در راستای برخورد با موضوع خلاف قانونی که پیش امده است، می کنند.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان کردستان گفت: خوشبختانه در طول ایام تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای این دوره مورد تخلف محرزی در استان مشاهده نکردیم.

فیروزی از تمامی کاندیداها مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در استان به دلیل رعایت موازین اخلاقی و قانونی در رقابت های انتخاباتی تقدیر کرد.

وی بیان کرد: امر بدهی است که در جریان این اقدام و کار بزرگ ممکن است افرادی موازین قانونی را رعایت نکنند ولی ما تمامی رفتارها را رصد کردیم و تا این لحظه در استان تخلف عمده ای انجام نشده است.