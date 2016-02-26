امام جمعه همدان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان آیت الله غیاث الدین طه محمدی در جمع خبرنگاران با تاکید بر وظیفه قانونگذاری نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز حجت بر همه تمام است و باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای تکلیف خود را به انجام رساند.

آیت الله محمدی تاکید کرد: مردم در همه عرصه‌ها، نظام جمهوری اسلامی را سرافراز کرده ‌اند و در همه صحنه ها حضوری گسترده در صحنه داشته ‌اند.

وی از مردم فهیم و همیشه در صحنه همدان دعوت کرد تا همچون همیشه در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به مقاومت های مردم استان همدان در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای پاسخی دندان شکن به دشمنان بدهیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان گفت: رهبر رشید و فرزانه انقلاب امام خامنه ای فرمودند شرکت در انتخابات جهاد در راه خدا است.

وی با بیان اینکه مردم ما دارای شور انقلابی هستند، گفت: هر کس خود را مسلمان شیعه و ایرانی می داند و عشق وطن را دارد باید رای بدهد و از این فضلیت بزرگ خود را محروم نکنند.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک جهاد حق و باطل است، عنوان کرد: کسانی که در انتخابات شرکت نکنند در دو دنیا متضرر خواهند شد.

نماینده ولی فقیه استان همدان با بیان اینکه آنهايي که توجیه نشدند ما وظیفه داریم توجیهشان کنیم، گفت: برای سربلندی رهبر و مسئولان کشور، دشمنان باید ببیند مردم چه حضور چشم گیری در انتخابات داشتند.