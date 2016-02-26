به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رای علوم پزشکی ایلام، رای خود را در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صندوق انداخت.

وی گفت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نماد مردم سالاری است، مظهر اقتدار ملت ایران در برابر بدخواهان و دشمنان است.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: مردم عزیز ایلام در تمامی انتخابات ۳۷ سال گذشته بالاترین میزان مشارکت در انتخابات را داشته اند و قطعا امسال هم شاهد حضور باشکوه مردم استان ایلام خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: حضور مردم در انتخابات موجب استحکام نظام می شود و توطئه های دشمنان را خنثی می کند، مردم آماده خلق حماسه ای دیگر هستند و باز هم برگ زرینی از افتخارات مردم استان ایلام رقم خواهد کرد.

گفتنی است، استان ایلام با ۵۹۰ هزار نفر جمعیت که از این تعداد ۴۳۴ هزار و ۶۳۷ نفر واجد شرایط رای هستند دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دو کرسی حوزه انتخابیه ایلام و یک کرسی حوزه انتخابیه دهلران) و همچنین یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.