  1. استانها
  2. قم
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

رئیس ستاد انتخابات قم:

مشکلی در برگزاری انتخابات نداریم/ افزایش صندوق‌های رأی در قم

مشکلی در برگزاری انتخابات نداریم/ افزایش صندوق‌های رأی در قم

قم - رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت: مشکل خاصی در برگزاری انتخابات در استان قم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم قم با توجه به اینکه همیشه پیشقراول انقلاب بودند انتظار می‌رود این بار هم مشارکت حداکثری و پرشور در انتخابات داشته باشند.

وی حضور در انتخابات را وظیفه شرعی و ملی مردم دانست و از آنها خواست که به اطلاعیه‌های غیررسمی و شایعات توجهی نکنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم از افزایش تعداد صندوق‌های اخذ رأی در برخی مناطق قم خبر داد و اظهار داشت: با آسیب‌شناسی که نسبت به انتخابات‌های قبل داشتیم در این مرحله تعدادی صندوق اضافه شده است.

وی تأکید کرد: در گذشته مناطقی بوده که از طریق شعبه‌های سیار، رأی‌گیری می‌شد ولی ما به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد صندوق‌های ثابت در این مناطق بیشتر شود.

رئیس ستاد انتخابات استان قم منطقه پردیسان را یکی از این مناطق برشمرد که تعداد صندوق‌های این منطقه نسبت به انتخابات قبل ۶ صندوق بیشتر شد.

کد مطلب 3566007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها