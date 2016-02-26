به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم قم با توجه به اینکه همیشه پیشقراول انقلاب بودند انتظار میرود این بار هم مشارکت حداکثری و پرشور در انتخابات داشته باشند.
وی حضور در انتخابات را وظیفه شرعی و ملی مردم دانست و از آنها خواست که به اطلاعیههای غیررسمی و شایعات توجهی نکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قم از افزایش تعداد صندوقهای اخذ رأی در برخی مناطق قم خبر داد و اظهار داشت: با آسیبشناسی که نسبت به انتخاباتهای قبل داشتیم در این مرحله تعدادی صندوق اضافه شده است.
وی تأکید کرد: در گذشته مناطقی بوده که از طریق شعبههای سیار، رأیگیری میشد ولی ما به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد صندوقهای ثابت در این مناطق بیشتر شود.
رئیس ستاد انتخابات استان قم منطقه پردیسان را یکی از این مناطق برشمرد که تعداد صندوقهای این منطقه نسبت به انتخابات قبل ۶ صندوق بیشتر شد.
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